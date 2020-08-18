Японская экономика пробила историческое дно из-за пандемии коронавируса

Главное: Японская экономика пережила катастрофический спад. Все из-за пандемии коронавируса.

Детали: Из-за пандемии коронавируса японская экономика пережила сильнейший спад с 1955 года. Об этом пишут местные СМИ.

Сообщается, что лишь с апреля по июнь реальное падение ВВП Японии достигло 7,8% по сравнению с предыдущим кварталом с учетом сезонных колебаний.

Эксперты говорят, что в годовом исчислении экономическое падение составило и вовсе 27,8%.

Экономисты бьют тревогу: по их словам, отрицательный рост ВВП наблюдается уже третий квартал подряд.

Правительство страны уже подтвердило, что нынешнее падение является самым крупным с 1955 года.

Исследователи говорят, что потребительские расходы в Японии упали на 8,2% по сравнению с предыдущим кварталом, а экспорт товаров и услуг (в том числе доходы от иностранных туристов) снизился на 18,5% (в годовом исчислении – на 56%).

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