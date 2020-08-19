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Американцы сравнили собак и кошек на «степень» любви к хозяевам

Агата Кловская
19.08.20 03:29
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Американцы сравнили собак и кошек на «степень» любви к хозяевам

Главное: Ученые провели сравнение собак и кошек. Они выяснили, у кого из них сильнее гормон любви.

Детали: Ученые из университета психологии Корнелла в США измерили гормон любви у собак и кошек. Их цитирую российские СМИ.

Отмечается, что исследователи провели сравнение слюны этих животных.

В публикации сказано: «В слюне при общении с хозяевами у собак и кошек выделяется окситоцин, или так называемый гормон любви».

Ученые установили, что «у собак после общения с хозяином концентрация этого гормона увеличивается в среднем на 57%, а у кошек – лишь на 12%».

Эксперты резюмируют: «Кошки практически равнодушны к общению с хозяином, такова их физиология».

В тему: 16 июля 2020 года мы писали, что американские ученые узнали, вредит ли здоровью собак стерилизация.

Тэги: животные, ученые, мир, собака, гормон, кошка, любовь

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