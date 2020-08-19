Эксперты поведали, угрожает ли нашему миру зомби-апокалипсис

Главное: Ученые заявили, что люди могут превращаться в зомби. Все дело в микроорганизме toxoplasmosa gondii.

Детали: Эксперты из Калифорнийского университета в США заявили, что зомби-апокалипсис – не выдумка фантастов, а вполне реальная перспектива. Как пишет издание Express, ученые привели свои аргументы.

Исследователи говорят, что «некоторые паразиты могут оказать такое влияние на мозг, вызвав развитие вируса».

Так, по их словам, «эффект зомби был обнаружен у микроорганизма toxoplasmosa gondii».

В отчете сказано: «Экспериментируя на крысах, исследователи выяснили, что паразит манипулирует поведением грызунов, после чего те переставали бояться кошек и даже атаковали их».

Эксперты отмечают: «Крысы и люди очень похожи. Половина людей во всем мире имеет неактивную версию паразита в мозгу в виде безвредных цист. У некоторых людей с иммунодефицитом он берет верх, вызывая шизофрению и суицидальные наклонности».

Ученые сообщают: «Гипотеза о том, что он знает о нашем мозге больше, чем мы, и обладает способностью вносить желаемые изменения в сложное поведение грызунов, очень увлекательна».

Они говорят: «В мире существуют паразиты, которые фактически очень близки к созданию зомби вокруг нас. Но больше всего непредсказуемы еще неизвестные нам вирусы в недрах Земли, которых намного больше, чем мы можем себе представить».

Исследователи резюмируют: «Если вы посмотрите на бешенство, то увидите, что оно полностью меняет поведение, например, собаки. Этот вирус передается через укусы, приводит к безумию, судорогам, поэтому на самом деле зомби не такое уж и надуманное явление».

В тему: 4 августа 2020 года мы писали, что ученые обнаружили грибы, которые делают из периодических цикад зомби-гомосексуалистов.