Император Японии сделал важное заявление

Главное: Император Японии Нарухито сделал резонансное заявление. Он решил покаяться за преступления своего народа во Второй мировой войне.

Детали: Император Японии Нарухито покаялся за зверства своего народа во Второй мировой войне. Сделал он это во время траурной церемонии памяти погибших в ней.

Император страны сказал: «Мы глубоко скорбим о людях, потерявших бесценные жизни во время войны, а также об их семьях. Со дня окончания войны 75 лет благодаря усилиям людей наша страна живет в мире и процветании, но когда мы думаем о полном бедствий пути нашего народа, есть повод для раздумий».

Он добавил: «Здесь мы думаем о продолжительных годах мира после войны и испытываем глубокое раскаяние в отношении прошлого и желаем, чтобы ужасы войны не повторились вновь. Молюсь о мире во всем мире и дальнейшем развитии нашей страны».

Нарухито заявил: «Сейчас Япония и мир столкнулись новым бедствием – пандемией новой коронавирусной инфекции, но выразил надежду, что совместными усилиями ее удастся победить. Я желаю, чтобы вместе взявшись за руки, мы преодолели эти трудности, чтобы и впредь тоже наши люди жили в мире и счастье».

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