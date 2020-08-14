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В России призвали «вежливых людей» навести порядок в Беларуси

Александр Панько
14.08.20 21:13
606
В России призвали «вежливых людей» навести порядок в Беларуси

Главное: Российская пропагандистка Маргарита Симоньян намекнула, что России надо ввести своих военных в Беларусь, в которой уже несколько дней бушуют протесты граждан, несогласных с результатами президентских выборов.

Детали: Известная российская пропагандистка Маргарита Симоньян призвала «вежливых людей» вмешаться в дела Беларуси. «А вообще пора уже вежливым людям навести порядок, конечно. Как они умеют», — написала она на своей странице в Twitter.

Скриншот сообщения российской пропагандистки Маргариты Симоньян в Twitter

«Вежливые люди» или «Зеленые человечки» — эвфемизм для обозначения военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации в военной форме без знаков различия, аннексировавших Крым и впоследствии осуществивших захват ряда городов на Донбассе. Термин получил распространение с конца февраля — начала марта 2014 года.

В ходе прямой линии 17 апреля 2014 года, Путин признал, что российские военные «обеспечивали условия для свободного волеизъявления» на референдуме о статусе Крыма, а 24 октября 2014 года он еще раз подтвердил, что «мы использовали наши Вооруженные Силы для блокирования украинских воинских подразделений, расквартированных в Крыму». В ноябре в интервью телеканалу ARD он повторил этот тезис.

Окончательное признание того, что «зелеными человечками» были российские военнослужащие, было сделано в документальном фильме «Крым. Путь на Родину», снятом к годовщине аннексии Крыма.

В тему: В тему: 9 августа 2020 года в Беларуси прошли выборы президента. По данным Центральной избирательной комиссии, убедительную победу в них одержал действующий президент Александр Лукашенко. При этом многие белорусы не согласились с такими результатами и вышли на акцию протеста, в ходе которой произошли массовые столкновения с правоохранителями.

По официальной информации МВД Беларуси, в ходе акций протеста, которые прошли в 33 городах страны, задержаны более 3 тыс. человек.

При этом, по мнению Лукашенко, за протестами стоят звонки из Польши, Великобритании и Чехии. Он также рассказал об «определенном наплыве „майданутых“» из Украины и России.

Вечером 10 августа стало известно о забастовке рабочих на металлургическом предприятии в Жлобино. Тогда же в соцсетях появилось воззвание о создании «Витебской народной республики» с призывом к Путину ввести войска.

В ночь на 11 августа в результате беспорядков погиб один из митингующих. Главная оппозиционерка Светлана Тихановская сбежала из страны в Литву. Как выяснилось, ее к этому вынудили власти республики.

Однако протесты на этом не закончились.

13 августа работники крупных белорусских предприятий объявили забастовку и обвинили местные власти в бездействии перед бесчинствами правоохранителей. Жители Минска пришли к зданию государственного телевидения с требованием показать правду.

14 августа Центральная избирательная комиссия Беларуси объявила Александра Лукашенко официально избранным президентом. На этом фоне в стране резко увеличилось количество бастующих.

Тэги: Россия, мир, агрессия, зеленые человечки, вежливые люди, Беларусь, Маргарита Симоньян

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