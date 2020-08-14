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В Киеве страшной смертью погиб мужчина, катаясь на гидроцикле

Александр Панько
14.08.20 19:20
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В Киеве страшной смертью погиб мужчина, катаясь на гидроцикле

Главное: В Киеве возле моста Метро произошла трагедия. Там погиб мужчина, который катался на гидроцикле.

Детали: В четверг, 13 августа, вечером в Киеве возле моста Метро погиб мужчина, который до этого катался на гидроцикле. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Киеве.

Так, около 20:00 в координационный центр ГСЧС поступило сообщение о том, что на речке Десенка в Днепровском районе перевернулся гидроцикл.

К месту событий прибыли спасатели и водолазы. Они начали поисковые работы и нашли тело мужчины на глубине 7 метров. Тело достали на поверхность и передали следственной группе правоохранителей.

Обстоятельства трагедии будут установлены правоохранительными органами.

В тему: В Киеве молодой парень получил несколько ножевых ранений после того как заступился за девушку. От полученных ран он умер по дороге в больницу.

Тэги: Киев, общество, трагедия, происшествие, мост Метро, гидроцикл

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