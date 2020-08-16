Американский ученый рассказал о скором появлении «дизайнерских детей»

Главное: В ближайшие несколько лет будет создана технология рождения «дизайнерских детей» из стволовых клеток.

Детали: В ближайшее время технологии позволят искусственно воспроизводить человека, в том числе клонировать знаменитых и уже умерших людей. Как сообщает Lenta.ru со ссылкой на доцента кафедры акушерства и гинекологии Стэнфордского университета Витторио Себастьяно, занимающегося исследованиями в области клеточной биологии, сейчас ученые пытаются получить из стволовых клеток человека полностью жизнеспособные сперматозоиды, которые будут способны оплодотворять искусственно выращенные яйцеклетки.

В случае успеха главной проблемой станет изучение здоровья полученных таким образом детей. По этическим соображениям исследование искусственных человеческих эмбрионов могут запретить.

При этом ученые переживают, что все сведется к созданию «дизайнерских» детей. То есть потенциальные родители смогут выбирать внешние «параметры» своих будущих отпрысков. Также люди смогут использовать для получения спермы и яйцеклеток ткани знаменитостей без их ведома, например, волосы.

Таким образом, по мнению Себастьяно, подобные этические вопросы искусственного воспроизводства человека нужно начинать обсуждать уже сейчас.

В тему: В начале 2018 года группа ученых из Китайской академии наук разработала собственную технологию клонирования обезьян. После этого, по их словам, не осталось преград для клонирования человека.

Напомним: 20 сентября 2008 года австралийское правительство выдало первую лицензию, которая позволяет ученым создавать клонированные эмбрионы человека для получения эмбрионных стволовых клеток. Лицензию получила компания Sydney IVF, которая специализируется на экстракорпоральном оплодотворении.

8 октября 2012 года Нобелевская премия по медицине за 2012 год была присуждена японскому ученому Синье Яманаке и британскому биологу Джону Гердону за работы по стволовым клеткам и клонированию животных.

В конце 2016 года известный научно-популярный канал MinutePhysics на своей странице в YouTube представил видео, на котором объяснил причину невозможности создания идеального клона с физической точки зрения. В частности, как утверждается, действие этих законов приводит к квантовой запутанности — свойству, которым наделены частицы, ранее взаимодействующие, но впоследствии разнесенные на расстояние друг от друга.

В мае 2017 года сотрудники генетической лаборатории «Boyalife Group» заявили о намерении создать клон Леонардо да Винчи. Для создания клона легендарного итальянца ученые намерены применить новейшие технологии.