Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

Американский ученый рассказал о скором появлении «дизайнерских детей»

Агата Кловская
16.08.20 09:43
1194
Американский ученый рассказал о скором появлении «дизайнерских детей»

Главное: В ближайшие несколько лет будет создана технология рождения «дизайнерских детей» из стволовых клеток.

Детали: В ближайшее время технологии позволят искусственно воспроизводить человека, в том числе клонировать знаменитых и уже умерших людей. Как сообщает Lenta.ru со ссылкой на доцента кафедры акушерства и гинекологии Стэнфордского университета Витторио Себастьяно, занимающегося исследованиями в области клеточной биологии, сейчас ученые пытаются получить из стволовых клеток человека полностью жизнеспособные сперматозоиды, которые будут способны оплодотворять искусственно выращенные яйцеклетки.

В случае успеха главной проблемой станет изучение здоровья полученных таким образом детей. По этическим соображениям исследование искусственных человеческих эмбрионов могут запретить.

При этом ученые переживают, что все сведется к созданию «дизайнерских» детей. То есть потенциальные родители смогут выбирать внешние «параметры» своих будущих отпрысков. Также люди смогут использовать для получения спермы и яйцеклеток ткани знаменитостей без их ведома, например, волосы.

Таким образом, по мнению Себастьяно, подобные этические вопросы искусственного воспроизводства человека нужно начинать обсуждать уже сейчас.

В тему: В начале 2018 года группа ученых из Китайской академии наук разработала собственную технологию клонирования обезьян. После этого, по их словам, не осталось преград для клонирования человека.

Напомним: 20 сентября 2008 года австралийское правительство выдало первую лицензию, которая позволяет ученым создавать клонированные эмбрионы человека для получения эмбрионных стволовых клеток. Лицензию получила компания Sydney IVF, которая специализируется на экстракорпоральном оплодотворении.

8 октября 2012 года Нобелевская премия по медицине за 2012 год была присуждена японскому ученому Синье Яманаке и британскому биологу Джону Гердону за работы по стволовым клеткам и клонированию животных.

В конце 2016 года известный научно-популярный канал MinutePhysics на своей странице в YouTube представил видео, на котором объяснил причину невозможности создания идеального клона с физической точки зрения. В частности, как утверждается, действие этих законов приводит к квантовой запутанности — свойству, которым наделены частицы, ранее взаимодействующие, но впоследствии разнесенные на расстояние друг от друга.

В мае 2017 года сотрудники генетической лаборатории «Boyalife Group» заявили о намерении создать клон Леонардо да Винчи. Для создания клона легендарного итальянца ученые намерены применить новейшие технологии.

Тэги: США, человек, наука, дети, генетика, клонирование, технологии, Витторио Себастьяно

Комментарии

Статьи

14.08.20 09:28

Прерванный полет: судьба самолетов-заправщиков Ил-78 в Украине

Автор: Михаил Жирохов

Интервью

10.08.20 21:48

Иван Либерман: Приложение «Дій вдома» не выдерживает критики. Требуют, штрафами угрожают, а технические условия не обеспечили

Автор: Сергей Дойко

Колонка автора
15.08.20 07:58

Роман Яремчук: наш лучший нападающий

Автор: Андрей Шахов

Дайджест

Почему в Украине новые рекорды по коронавирусу и приведет ли это к ужесточению карантина
14.08.20 14:12

Почему в Украине новые рекорды по коронавирусу и приведет ли это к ужесточению карантина

Автор: Агата Кловская

Выбор редакции
В зоне АТО внезапно стали умирать украинские военные
В зоне АТО внезапно стали умирать украинские военные
В зоне АТО внезапно стали умирать украинские военные
В зоне АТО внезапно стали умирать украинские военные
Про «язык животных» и одноклеточного депутата
Про «язык животных» и одноклеточного депутата
В Украине сняли кино про казака-гея из тайного общества
В Украине сняли кино про казака-гея из тайного общества
Радиоволны 4G и 5G вредят организму, – результаты исследования
Радиоволны 4G и 5G вредят организму, – результаты исследования
ТОП 8 сериалов про тайные общества
ТОП 8 сериалов про тайные общества
fraza.com

Главная новость дня

Американские военные всерьез занялись поисками НЛО

Американские военные всерьез занялись поисками НЛО
15.08.20 00:08
5595
Последние новости
16.08.20 13:01

В Нидерландах строят дом, в котором можно будет спрятаться от 5G
16.08.20 12:26

На Николаевщине 3-летняя девочка случайно сожгла машину и чуть сама не сгорела в ней
16.08.20 09:43

Американский ученый рассказал о скором появлении «дизайнерских детей»
16.08.20 02:00

Император Японии сделал важное заявление
16.08.20 00:01

Киевлян предупредили о возвращении грозовых дождей: прогноз синоптиков
15.08.20 14:10

На популярном украинском курорте туристов кроме горы медуз достает еще одна напасть
15.08.20 12:09

Под Одессой мужчина избил ребенка и посадил его на цепь
Фото и Видео
На Николаевщине 3-летняя девочка случайно сожгла машину и чуть сама не сгорела в ней
На Николаевщине 3-летняя девочка случайно сожгла машину и чуть сама не сгорела в ней
На Николаевщине 3-летняя девочка случайно сожгла машину и чуть сама не сгорела в ней
На Николаевщине 3-летняя девочка случайно сожгла машину и чуть сама не сгорела в ней
На популярном украинском курорте туристов кроме горы медуз достает еще одна напасть
На популярном украинском курорте туристов кроме горы медуз достает еще одна напасть
Что делают с буйными пассажирами самолетов в Индонезии? Появилось жесткое видео
Что делают с буйными пассажирами самолетов в Индонезии? Появилось жесткое видео
На Николаевщине 3-летняя девочка играла со спичками и едва не сгорела заживо
На Николаевщине 3-летняя девочка играла со спичками и едва не сгорела заживо
В Киеве ужесточают карантинные ограничения
В Киеве ужесточают карантинные ограничения
Байден объяснил, почему все должны носить маски
Байден объяснил, почему все должны носить маски
В Киеве Mazda неудачно «припарковалась» в кофейне
В Киеве Mazda неудачно «припарковалась» в кофейне
В Киеве вор-рецидивист зарезал парня, который заступился за девушку
В Киеве вор-рецидивист зарезал парня, который заступился за девушку
15-летний сын покойного рэпера Децла выпустил свою первую песню
15-летний сын покойного рэпера Децла выпустил свою первую песню
Беларусы бастуют и требуют от СМИ правды
Беларусы бастуют и требуют от СМИ правды
fraza.com
Новости блогосферы
04.08.20 10:03

Оказывается, сионисты хотят построить в Украине Новый Иерусалим...
27.07.20 12:20

Зе «утонул в вагине» Мендель?
25.07.20 21:25

Призываю христиан бойкотировать Турцию и ее товары
22.07.20 12:48

Про «язык животных» и одноклеточного депутата

Опрос

Как следует поступить с партией Нацкорпус?

посмотреть результаты
© 2020 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.