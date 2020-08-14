На фоне официально опубликованных результатов выборов белорусы усиливают забастовку

Главное: Центральная избирательная комиссия Беларуси объявила Александра Лукашенко официально избранным президентом. На этом фоне в стране увеличивается количество бастующих.
Детали: Центральная избирательная комиссия Беларуси огласила окончательные итоги выборов президента страны. В соответствии с ними действующий глава государства получил 80,1% голосов, его ближайшая конкурентка Светлана Тихановская — 10,1%.
Как сообщается на официальном сайте ведомства, остальные кандидаты получили менее 2% голосов каждый. Против всех проголосовали 4,59% белорусов.
Таким образом, «президентом Республики Беларусь избран Александр Григорьевич Лукашенко».
Отметим, что Тихановская уже обжаловала эти результаты. Однако ЦИК отклонил ее жалобу.
Между тем, в стране продолжается общенациональная забастовка. На данный момент к ней присоединились работники столичного метрополитена, а также заводов «Белшина» и «Беларуськалий».
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