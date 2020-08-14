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На фоне официально опубликованных результатов выборов белорусы усиливают забастовку

Александр Панько
14.08.20 14:42
458
На фоне официально опубликованных результатов выборов белорусы усиливают забастовку

Главное: Центральная избирательная комиссия Беларуси объявила Александра Лукашенко официально избранным президентом. На этом фоне в стране увеличивается количество бастующих.

Детали: Центральная избирательная комиссия Беларуси огласила окончательные итоги выборов президента страны. В соответствии с ними действующий глава государства получил 80,1% голосов, его ближайшая конкурентка Светлана Тихановская — 10,1%.

Как сообщается на официальном сайте ведомства, остальные кандидаты получили менее 2% голосов каждый. Против всех проголосовали 4,59% белорусов.

Таким образом, «президентом Республики Беларусь избран Александр Григорьевич Лукашенко».

Отметим, что Тихановская уже обжаловала эти результаты. Однако ЦИК отклонил ее жалобу.

Между тем, в стране продолжается общенациональная забастовка. На данный момент к ней присоединились работники столичного метрополитена, а также заводов «Белшина» и «Беларуськалий».

Фото и видео протестов публикуются в соцсетях.

Забастовка в Беларуси

Забастовка в Беларуси

Забастовка в Беларуси

Забастовка в Беларуси

Забастовка в Беларуси

В тему: 9 августа 2020 года в Беларуси прошли выборы президента. По данным Центральной избирательной комиссии, убедительную победу в них одержал действующий президент Александр Лукашенко. При этом многие белорусы не согласились с такими результатами и вышли на акцию протеста, в ходе которой произошли массовые столкновения с правоохранителями.

По официальной информации МВД Беларуси, в ходе акций протеста, которые прошли в 33 городах страны, задержаны более 3 тыс. человек.

При этом, по мнению Лукашенко, за протестами стоят звонки из Польши, Великобритании и Чехии. Он также рассказал об «определенном наплыве „майданутых“» из Украины и России.

Вечером 10 августа стало известно о забастовке рабочих на металлургическом предприятии в Жлобино. Тогда же в соцсетях появилось воззвание о создании «Витебской народной республики» с призывом к Путину ввести войска.

В ночь на 11 августа в результате беспорядков погиб один из митингующих. Главная оппозиционерка Светлана Тихановская сбежала из страны в Литву. Как выяснилось, ее к этому вынудили власти республики.

Однако протесты на этом не закончились.

13 августа работники крупных белорусских предприятий объявили забастовку и обвинили местные власти в бездействии перед бесчинствами правоохранителей. Жители Минска пришли к зданию государственного телевидения с требованием показать правду.

Тэги: выборы, Александр Лукашенко, протест, мир, забастовка, Беларусь, Светлана Тихановская

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