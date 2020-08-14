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В Днепре за «волосатую лапу» схватили ректора одного из местных вузов

Александр Панько
14.08.20 13:46
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В Днепре за «волосатую лапу» схватили ректора одного из местных вузов

Главное: В Днепре полиция задержала на взятке ректора университета и его помощника. Злоумышленники требовали 150 тыс. гривен неправомерной выгоды.

Детали: 13 августа в Днепре правоохранители задержали ректора одного из местных университетов и его помощника. Как сообщает Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины, за 150 тыс. гривен они обещали предпринимателю предоставить доступ и разрешить использование инновационного оборудования в научно-практической деятельности коммерческой структуры.

В итоге злоумышленники были задержаны при получении первой части взятки в размере 25 тыс. гривен.

Открыто уголовное производство по статье о принятии предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом. Задержанным грозит лишение свободы на срок до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

При этом не указываются имена и названия. Однако, по данным «Украинской правды», речь идет о ректоре Украинского государственного химико-технологического университета Константине Сухом.

В тему: 27 июля 2013 года при получении от двух граждан Украины взяток в размере 40 тыс. и 80 тыс. грн. за вступление их родственников в вуз был задержан ректор Национального университета государственной налоговой службы Петр Мельник. Впоследствии он сбежал из-под домашнего ареста, был объявлен в международный розыск, повторно задержан и спустя четыре года оправдан.

Тэги: взятка, коррупция, Днепр, университет, задержание, криминал, ректор, Национальная полиция Украины, новости Украины

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