На Харьковщине свадьба закончилась вспышкой коронавируса

Главное: В Новомосковском районе Харьковской области зафиксирована вспышка коронавируса. Случилось это после гуляния на свадьбе.

Детали: В Харьковской области зафиксирована вспышка коронавируса после свадьбы. COVID-19 подтвердили уже у 10 человек — это четверть всех гостей праздника. Об этом сообщает «Общественное» со ссылкой на епидемиолога Лабораторного центра Харьковской области Анну Сухорукову.

По ее словам, двое человек обратились к медикам, а после обследования контактов коронавирус обнаружили еще в восьми.

«Первые больные обратились за медпомощью, у них была диагностирована коронавирусная инфекция. При эпидрасследовании было установлено, что возможным источником была свадьба. Контакты обследованы и обнаружены, к сожалению, другие больные», — говорит епидемиолог.

По информации издания, речь идет о Новомосковском районе Харьковской области.

Сейчас в больнице находятся двое инфицированных после праздника.

В тему: За последние сутки в Украине коронавирусной болезнью COVID-19 заболели 1732 человека, умерли 19 больных. Это наибольший суточный показатель с начала эпидемии.

3 августа 2020 года в Украине вступили в силу новые правила адаптивного карантина, в соответствии с которыми города и районы были распределены на четыре зоны в зависимости от эпидемиологической ситуации: красную, оранжевую, желтую и зеленую.

Это вызвало резкое недовольство в «красных» регионах.

12 августа правительство упростило критерии определения зон карантина в Украине.