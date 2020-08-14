В Крыму пьяный водитель без прав сбил маленьких девочек, спокойно стоявших на тротуаре

Главное: На севере оккупированного Крыма пьяный водитель сбил находившихся трех девочек, стоявших на тротуаре.

Детали: вечером 13 августа в с. Новосельцево Джанкойского района оккупированного Крыма водитель автомобиля ВАЗ-210740 наехал на насыпь грунта, въехал на тротуар и сбил трех девочек 2010, 2016 и 2018 годов рождения. Как сообщает пресс-служба оккупационного «министерства внутренних дел», в результате ДТП 4-летняя девочка погибла, две другие получили травмы и были госпитализированы.

При этом, как указывается, 34-летний водитель находился в состоянии алкогольного опьянения и был лишен права управления автомобилем еще в 2016 году.

Автомобилист задержан, возбуждено уголовное дело.

В тему: 7 августа 2020 года в Хустском районе Закарпатской области водитель травмировал трех несовершеннолетних девушек на велосипедах и скрылся с места ДТП. Впоследствии его разыскали.