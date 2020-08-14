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В «Эко-Буд-Трейд» заявили об отсутствии долгов перед строящим Подольский мост субподрядчиком

Автор: «Фраза»
14.08.20 11:58
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В «Эко-Буд-Трейд» заявили об отсутствии долгов перед строящим Подольский мост субподрядчиком

Генеральный подрядчик строительства Подольского-Воскресенского моста — ООО «Эко-Буд-Трейд» — уверяет, что не имеет долга в размере 200 млн гривен перед субподрядчиком — ООО «Инжиниринговая мостовая компания». При этом субподрядчик, дескать, еще и не выполнил свои обязательства на сумму 74 млн гривен, которые получил в виде аванса. Об этом KиевVласть стало известно из сообщения ООО «Эко-Буд-Трейд», направленного на электронную почту редакции. В письме содержалась просьба опубликовать данную информацию.

«Долга в размере 200 млн гривен у ООО „Эко-Буд-Трейд“ перед ООО „Инжиниринговая мостовая компания“ нет. При этом именно ООО „Инжиниринговая мостовая компания“ имеет задолженность перед ООО „Эко-Буд-Трейд“ в виде невыполненных обязательств на сумму 74 млн гривен, которые субподрядчик получил в качестве аванса и не выполнил в должном качестве свои обязательства», — сообщили КВ в ООО «Эко-Буд-Трейд».

В ООО «Эко-Буд-Трейд» заверили, что у них имеется подтверждение сообщения субподрядчику ООО «Инжиниринговая мостовая компания» о невыполнении им на надлежащем уровне работ.

«Все авансирования работ субподрядчика ООО „Инжиниринговая мостовая компания“ ООО „Эко-Буд-Трейд“ выполнило вовремя, подтверждением этому является соответствующая документация писем-заявок на аванс и бухгалтерские выписки. ООО „Эко-Буд-Трейд“, придерживаясь высоких стандартов ведения бизнеса и организации деятельности компании заботиться о том, чтобы сотрудничество со всеми субподрядчиками, в том числе и ООО „Инжиниринговая мостовая компания“, происходило с четким соблюдением условий договора и выполнением последними обязательств — предоставление качественных услуг, а также со стороны ООО „Инжиниринговая мостовая компания“ требует надлежащим образом оформленных документов», — резюмировали в компании.

Напомним, ранее субподрядчик строительства Подольского-Воскресенского моста — ООО «Инжиниринговая Мостовая Компания» — заявила о том, что генподрядчик этого строительства — ООО «Эко-Буд-Трейд» — не рассчитывается за ванты и выполненные на объекте работы с осени 2019 года. На сегодня, по информации ООО «Инжиниринговая Мостовая Компания», долг составляет около 200 млн гривен.

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