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Трамп пожаловался, что не может нормально помыть волосы из-за слабого напора в душе

Агата Кловская
14.08.20 11:47
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Трамп пожаловался, что не может нормально помыть волосы из-за слабого напора в душе

Главное: Президент США Дональд Трамп пожаловался, что ему трудно ухаживать за волосами из-за слабого напора воды в душе. Водонапор в США ограничен законом 1992 года, который приняли, чтобы экономить воду.

Детали: Правительство США предложило изменить мощность водонапора. Как сообщает Bloomberg, проектом постановления Министерства энергетики США, обнародованном в правительственном вестнике, предлагается изменить закон, принятый в 1992 году, в соответствии с которым из душа в минуту может выливаться не более 9,5 литров воды. Теперь предлагается установить соответствующее ограничение не для всей душевой кабины, а для каждой лейки в ней.

Это произошло после того, как президент США Дональд Трамп пожаловался на то, что не может нормально помыть голову. «Вы включаете душ, и если вы похожи на меня, вы не можете как следует вымыть ваши красивые волосы», — заявил глава государства в ходе встречи с производителями бытовой техники.

По мнению экологов, такое решение крайне негативно отразится на окружающей среде, приведет к огромным расходам воды и росту выбросов парниковых газов.

В тему: В ноябре 2018 года Дональд Трамп, выступая перед журналистами в городе Тьюпело (штат Миссисипи), заявил, что в молодости был похож на Элвиса Пресли, но со светлыми волосами.

Осенью 2019 года на встрече со своими сторонниками в Северной Каролине Трамп заявил, что его волосы «не замечательные, но намного лучше, чем у большинства» друзей его возраста.

Тэги: США, природа, вода, мир, Дональд Трамп, экология, курьезы

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