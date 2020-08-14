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Количество заразившихся коронавирусом в Украине стремительно растет

Агата Кловская
14.08.20 09:42
274
Количество заразившихся коронавирусом в Украине стремительно растет

Главное: За последние сутки в Украине коронавирусной болезнью COVID-19 заболели 1732 человека, умерли 19 больных. Это наибольший суточный показатель с начала эпидемии.

Детали: По данным системы мониторинга распространения коронавируса Совета национальной безопасности и обороны, за последние сутки в Украине диагностированы 1732 случая заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли 19 человек.

В целом количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом в Украине превысило 87 тыс. чел. 2011 чел. умерли.

При этом за сутки выздоровели 581 человек, за все время — 46797.

Больше всего новых случаев заражения обнаружили в Харьковской (205) и Львовской (184) областях.

Меньше всего — в Луганской области (1).

Данные системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса в Украине на 14 августа

В тему: Предыдущий антирекорд по суточной заболеваемости коронавирусной болезнью был зафиксирован вчера, 13 августа.

Напомним: 3 августа 2020 года в Украине вступили в силу новые правила адаптивного карантина, в соответствии с которыми города и районы были распределены на четыре зоны в зависимости от эпидемиологической ситуации: красную, оранжевую, желтую и зеленую.

Это вызвало резкое недовольство в «красных» регионах.

12 августа правительство упростило критерии определения зон карантина в Украине.

Тэги: болезнь, здоровье, эпидемия, новости Украины, коронавирус, COVID-19

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