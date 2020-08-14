В одном из районов Киева введен карантин из-за бешенства

Главное: В одном из районов Киева зафиксирован случай бешенства у кошки. В городе введены меры по ликвидации и недопущению дальнейшего распространения болезни.

Детали: В Голосеевском районе Киева зафиксирован случай бешенства у бездомной кошки. Как сообщает пресс-служба Главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве, по этой причине в Конча-Заспе введен карантин. Кроме того, ограничено движение на Столичном шоссе и ограничено посещение озера Конча. Угрожающей зоной определены лесопарковые массивы Голосеевского района, прилегающие к зоне карантина.

Карантин будет отменен через два месяца после последнего выявления заболевания.

В Киеве также введены меры по ликвидации и недопущению дальнейшего распространения бешенства:

— иммунизация против бешенства всех восприимчивых животных в зоне карантина, в угрожающих зонах — собак и кошек;

— клинический осмотр и карантин животных, которые нанесли укусы людям. Антирабическая помощь укушенным;

— запрет вывода (вывоза) собак, кошек и диких животных с территории карантина;

— запрет на проведение выставок и других зрелищных мероприятий с участием собак и кошек в Голосеевском районе;

— дезинфекция мест, где находились больные и подозрительные на заболевание бешенством животные. Отлов и проверка бездомных животных в зоне карантина;

— обследование территории: выявленные трупы с характерными признаками инфекционных болезней отправлять для исследования на бешенство.

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