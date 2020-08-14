Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

В одном из районов Киева введен карантин из-за бешенства

Александр Панько
14.08.20 09:21
615
В одном из районов Киева введен карантин из-за бешенства

Главное: В одном из районов Киева зафиксирован случай бешенства у кошки. В городе введены меры по ликвидации и недопущению дальнейшего распространения болезни.

Детали: В Голосеевском районе Киева зафиксирован случай бешенства у бездомной кошки. Как сообщает пресс-служба Главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве, по этой причине в Конча-Заспе введен карантин. Кроме того, ограничено движение на Столичном шоссе и ограничено посещение озера Конча. Угрожающей зоной определены лесопарковые массивы Голосеевского района, прилегающие к зоне карантина.

Карантин будет отменен через два месяца после последнего выявления заболевания.

В Киеве также введены меры по ликвидации и недопущению дальнейшего распространения бешенства:

— иммунизация против бешенства всех восприимчивых животных в зоне карантина, в угрожающих зонах — собак и кошек;

— клинический осмотр и карантин животных, которые нанесли укусы людям. Антирабическая помощь укушенным;

— запрет вывода (вывоза) собак, кошек и диких животных с территории карантина;

— запрет на проведение выставок и других зрелищных мероприятий с участием собак и кошек в Голосеевском районе;

— дезинфекция мест, где находились больные и подозрительные на заболевание бешенством животные. Отлов и проверка бездомных животных в зоне карантина;

— обследование территории: выявленные трупы с характерными признаками инфекционных болезней отправлять для исследования на бешенство.

В тему: В начале 2020 года в Николаевской области мужчина умер от бешенства.

Тэги: Киев, здоровье, бешенство, Конча-Заспа, Голосеевский район, кошка, новости Украины

Комментарии

Статьи

14.08.20 09:28

Прерванный полет: судьба самолетов-заправщиков Ил-78 в Украине

Автор: Михаил Жирохов

Интервью

10.08.20 21:48

Иван Либерман: Приложение «Дій вдома» не выдерживает критики. Требуют, штрафами угрожают, а технические условия не обеспечили

Автор: Сергей Дойко

Колонка автора
12.08.20 08:00

Сборная Украины: Шевченко пригласил 14 динамовцев. Как же это... плохо!

Автор: Андрей Шахов

Дайджест

Нацбанк отказался утвердить Олега Прилуцкого председателем банка «Сич» в связи с отмыванием денег и профнепригодностью
13.08.20 23:14

Нацбанк отказался утвердить Олега Прилуцкого председателем банка «Сич» в связи с отмыванием денег и профнепригодностью

Автор: «Антикор»

Выбор редакции
В зоне АТО внезапно стали умирать украинские военные
В зоне АТО внезапно стали умирать украинские военные
В зоне АТО внезапно стали умирать украинские военные
В зоне АТО внезапно стали умирать украинские военные
Про «язык животных» и одноклеточного депутата
Про «язык животных» и одноклеточного депутата
В Украине сняли кино про казака-гея из тайного общества
В Украине сняли кино про казака-гея из тайного общества
Радиоволны 4G и 5G вредят организму, – результаты исследования
Радиоволны 4G и 5G вредят организму, – результаты исследования
ТОП 8 сериалов про тайные общества
ТОП 8 сериалов про тайные общества
fraza.com

Главная новость дня

Количество заразившихся коронавирусом в Украине стремительно растет

Количество заразившихся коронавирусом в Украине стремительно растет
14.08.20 09:42
260
Последние новости
14.08.20 10:13

Ученые предупредили о разрастающейся черной дыре
14.08.20 09:42

Количество заразившихся коронавирусом в Украине стремительно растет
14.08.20 09:21

В одном из районов Киева введен карантин из-за бешенства
14.08.20 09:00

Синоптики сообщили, когда в Украину вернутся грозы
14.08.20 06:55

Диетолог озвучила ключевые правила похудения
14.08.20 03:54

Обнаружен самый большой кратер в нашей Солнечной системе
14.08.20 01:25

Принц Гарри и Меган Маркл купили секретный дом в Санта-Барбаре
Фото и Видео
15-летний сын покойного рэпера Децла выпустил свою первую песню
15-летний сын покойного рэпера Децла выпустил свою первую песню
15-летний сын покойного рэпера Децла выпустил свою первую песню
15-летний сын покойного рэпера Децла выпустил свою первую песню
Беларусы бастуют и требуют от СМИ правды
Беларусы бастуют и требуют от СМИ правды
В Индонезии родился теленок-мутант
В Индонезии родился теленок-мутант
Калифорнию охватил гигантский лесной пожар
Калифорнию охватил гигантский лесной пожар
Ночью в Кривом Роге горел прогулочный катер
Ночью в Кривом Роге горел прогулочный катер
Известный рокер на концерте в Одессе матерно высказался о происходящем в Беларуси
Известный рокер на концерте в Одессе матерно высказался о происходящем в Беларуси
На Львовщине девушки-подростки жестоко избили сверстницу руками и ногами
На Львовщине девушки-подростки жестоко избили сверстницу руками и ногами
На Херсонщине в ДТП женщина убила своего мужа и детей
На Херсонщине в ДТП женщина убила своего мужа и детей
Появилось видео эпичного захвата либерийского танкера иранскими военными
Появилось видео эпичного захвата либерийского танкера иранскими военными
Опубликовано видео с места крушения поезда в Шотландии
Опубликовано видео с места крушения поезда в Шотландии
fraza.com
Новости блогосферы
04.08.20 10:03

Оказывается, сионисты хотят построить в Украине Новый Иерусалим...
27.07.20 12:20

Зе «утонул в вагине» Мендель?
25.07.20 21:25

Призываю христиан бойкотировать Турцию и ее товары
22.07.20 12:48

Про «язык животных» и одноклеточного депутата

Опрос

Как следует поступить с партией Нацкорпус?

посмотреть результаты
© 2020 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.