Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

«Будьте бдительны!»: в ВОЗ сделали тревожное заявление по поводу коронавируса

Агата Кловская
14.08.20 15:01
421
«Будьте бдительны!»: в ВОЗ сделали тревожное заявление по поводу коронавируса

Главное: В ВОЗ оценили ситуацию с пандемией коронавируса. Людей во всем мире призвали быть бдительными.

Детали: Ситуация с коронавирусом в мире далека от своего разрешения. Как сообщил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан, всем нам нужно быть бдительными.

Он заявил: «Еще слишком малое число людей заразилось коронавирусом и выработало иммунный ответ. Следует помнить, что большая часть населения мира остается уязвимой для вируса».

Также чиновник отметил: «Будьте бдительны! Наибольшую опасность сейчас представляет передача болезни среди сообществ. Мы призываем всех ответственно относиться к ситуации, по возможности стараться не появляться в людных местах и носить маску. Затишье может означать, что мы вышли из бури, но оно также может означать, что мы находимся в эпицентре бури».

В тему: 12 августа 2020 года мы писали, что американский профессор озвучила простой и эффективный способ избавиться от коронавируса.

Тэги: здоровье, мир, Всемирная организация здравоохранения, коронавирус, пандемия

Комментарии

Статьи

14.08.20 09:28

Прерванный полет: судьба самолетов-заправщиков Ил-78 в Украине

Автор: Михаил Жирохов

Интервью

10.08.20 21:48

Иван Либерман: Приложение «Дій вдома» не выдерживает критики. Требуют, штрафами угрожают, а технические условия не обеспечили

Автор: Сергей Дойко

Колонка автора
12.08.20 08:00

Сборная Украины: Шевченко пригласил 14 динамовцев. Как же это... плохо!

Автор: Андрей Шахов

Дайджест

Почему в Украине новые рекорды по коронавирусу и приведет ли это к ужесточению карантина
14.08.20 14:12

Почему в Украине новые рекорды по коронавирусу и приведет ли это к ужесточению карантина

Автор: Агата Кловская

Выбор редакции
В зоне АТО внезапно стали умирать украинские военные
В зоне АТО внезапно стали умирать украинские военные
В зоне АТО внезапно стали умирать украинские военные
В зоне АТО внезапно стали умирать украинские военные
Про «язык животных» и одноклеточного депутата
Про «язык животных» и одноклеточного депутата
В Украине сняли кино про казака-гея из тайного общества
В Украине сняли кино про казака-гея из тайного общества
Радиоволны 4G и 5G вредят организму, – результаты исследования
Радиоволны 4G и 5G вредят организму, – результаты исследования
ТОП 8 сериалов про тайные общества
ТОП 8 сериалов про тайные общества
fraza.com

Главная новость дня

На фоне официально опубликованных результатов выборов белорусы усиливают забастовку

На фоне официально опубликованных результатов выборов белорусы усиливают забастовку
14.08.20 14:42
433
Последние новости
14.08.20 16:05

Управделами УПЦ: Церковь не зовет на баррикады, а призывает к миру
14.08.20 15:44

На Николаевщине 3-летняя девочка играла со спичками и едва не сгорела заживо
14.08.20 15:40

Митрополит УПЦ рассказал, почему Церковь почитает Крест Господень
14.08.20 15:01

«Будьте бдительны!»: в ВОЗ сделали тревожное заявление по поводу коронавируса
14.08.20 14:42

На фоне официально опубликованных результатов выборов белорусы усиливают забастовку
14.08.20 14:34

Митрополит Антоний объяснил, как провести Успенский пост с пользой
14.08.20 14:05

В Киеве ужесточают карантинные ограничения
Фото и Видео
На Николаевщине 3-летняя девочка играла со спичками и едва не сгорела заживо
На Николаевщине 3-летняя девочка играла со спичками и едва не сгорела заживо
На Николаевщине 3-летняя девочка играла со спичками и едва не сгорела заживо
На Николаевщине 3-летняя девочка играла со спичками и едва не сгорела заживо
В Киеве ужесточают карантинные ограничения
В Киеве ужесточают карантинные ограничения
Байден объяснил, почему все должны носить маски
Байден объяснил, почему все должны носить маски
В Киеве Mazda неудачно «припарковалась» в кофейне
В Киеве Mazda неудачно «припарковалась» в кофейне
В Киеве вор-рецидивист зарезал парня, который заступился за девушку
В Киеве вор-рецидивист зарезал парня, который заступился за девушку
15-летний сын покойного рэпера Децла выпустил свою первую песню
15-летний сын покойного рэпера Децла выпустил свою первую песню
Беларусы бастуют и требуют от СМИ правды
Беларусы бастуют и требуют от СМИ правды
В Индонезии родился теленок-мутант
В Индонезии родился теленок-мутант
Калифорнию охватил гигантский лесной пожар
Калифорнию охватил гигантский лесной пожар
Ночью в Кривом Роге горел прогулочный катер
Ночью в Кривом Роге горел прогулочный катер
fraza.com
Новости блогосферы
04.08.20 10:03

Оказывается, сионисты хотят построить в Украине Новый Иерусалим...
27.07.20 12:20

Зе «утонул в вагине» Мендель?
25.07.20 21:25

Призываю христиан бойкотировать Турцию и ее товары
22.07.20 12:48

Про «язык животных» и одноклеточного депутата

Опрос

Как следует поступить с партией Нацкорпус?

посмотреть результаты
© 2020 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.