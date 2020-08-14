«Будьте бдительны!»: в ВОЗ сделали тревожное заявление по поводу коронавируса

Главное: В ВОЗ оценили ситуацию с пандемией коронавируса. Людей во всем мире призвали быть бдительными.

Детали: Ситуация с коронавирусом в мире далека от своего разрешения. Как сообщил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан, всем нам нужно быть бдительными.

Он заявил: «Еще слишком малое число людей заразилось коронавирусом и выработало иммунный ответ. Следует помнить, что большая часть населения мира остается уязвимой для вируса».

Также чиновник отметил: «Будьте бдительны! Наибольшую опасность сейчас представляет передача болезни среди сообществ. Мы призываем всех ответственно относиться к ситуации, по возможности стараться не появляться в людных местах и носить маску. Затишье может означать, что мы вышли из бури, но оно также может означать, что мы находимся в эпицентре бури».

В тему: 12 августа 2020 года мы писали, что американский профессор озвучила простой и эффективный способ избавиться от коронавируса.