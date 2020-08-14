Синоптики сообщили, когда в Украину вернутся грозы

Главное: Грозовые дожди вернутся в Украину. Прогноз дали в Гидрометцентре.

Детали: В Гидрометцентре рассказали украинцам, когда в нашу страну вернутся грозовые дожди. Ухудшение погодных условий намечено на вторник, 18 августа.

Синоптики предупреждают, что осадки будут поливать половину территории Украины.

По стране сохранится теплая погода: днем плюс 24-31, а ночью 13-18 тепла.

В Киеве пройдут грозовые дожди. Днем будет 25-27, а ночью 14-16 тепла.

Карта погоды в Украине:

В тему: 13 августа 2020 года мы писали, что на следующей неделе в Украине немного потеплеет.