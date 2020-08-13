Активисты требуют от министра Ткаченко объяснений по поводу дома в заповедной зоне, - СМИ

Сегодня, 13 августа, в Киеве прошел митинг под домом Министра культуры Александра Ткаченко, расположенном в заповедной зоне Труханова острова. Об этом стало известно от журналиста информационного агентства «Журналист» , который находился на месте событий, сообщает «Апостроф».

Активисты ГО «Ліс» и ГО «Товариство охорони пам’яток культури міста Києва» протестовали против застройки Труханова острова и требовали, чтобы Ткаченко публично объяснил ситуацию с домом в центре заповедной зоны. Так как он, Министр культуры Украины, представитель партии «Слуга народа» и бывший гендиректор «1+1 Media» проживает в этом доме на Трухановом острове в рекреационной зоне, и до сих пор не декларировал его.

«Мы собрались здесь для того, чтобы нынешний министр культуры объяснил почему он считает, что он имеет право проживать на территории заповедной зоны и почему он не внес эту недвижимость в декларацию. Это уже не первый раз, когда Александра Ткаченко просят объяснить жителям Киева факт проживания в этом доме. 2 года назад он уверял, что в декларации за 2019 год мы увидим у кого и за сколько он арендует это жилье, но, к сожалению, этого так и не случилось», — прокомментировал один из активистов.

По словам митингующих, они организовали митинг у дома Ткаченко, чтобы спровоцировать реакцию чиновника на свои требования.