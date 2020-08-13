Стало известно, какие товары в Украине больше всего выросли в цене

Главное: В Украине с начала года более, чем в два раза подорожали яблоки и морковь. На треть также выросла цена на гречку. В то же время подешевели лук, яйца и куриное филе.

Детали: Государственная служба статистики обнародовала данные о средних потребительских ценах на товары и услуги в Украине в июле 2020 года. Как сообщает пресс-служба ведомства, По данным статистического ведомства, за январь-июль яблоки подорожали на 133,5% до 38,1 грн за кг, морковь — на 126,3% до 14,5 грн за кг, цены на крупу гречневую — на 33,7% до 37,2 грн за кг.

Лук подешевел на 24,7% до 6,8 грн за кг, яйца — на 23,1% до 16,2 грн за десяток, куриное филе — на 16% — до 84,8 грн за кг.

Хлеб пшеничный из муки высшего сорта подорожал с 23,91 грн до 24,94 грн, батон — с 13,86 до 14,03 грн. Молоко подешевело на 2% — до 24,9 грн за литр. Картошка подешевела на 6% — до 12,6 грн за кило.

За январь-июль сигареты премиум-класса подорожали на 10,6% до 52,5 грн за пачку, цены на водку выросли на 0,1% до 92,4 грн за 0,5 литра.

Бензин марки А-92 подешевел с 26,98 грн до 21,49 грн, дизельное топливо — с 27,45 до 21,85 грн.

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