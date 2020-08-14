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Диетолог озвучила ключевые правила похудения

Агата Кловская
14.08.20 06:55
447
Диетолог озвучила ключевые правила похудения

Главное: Диетолог озвучила правила похудения. И опровергла мифы.

Детали: Российский диетолог Анастасия Черных озвучила основные правила похудения и опровергла мифы о нем. Ее цитируют местные СМИ.

Эксперт говорит: «Основным заблуждением является уверенность в том, что голодание поможет сбросить лишние килограммы».

По ее словам, «когда мы голодаем, то еще больше замедляем обмен веществ, так как организм в стрессе, переходит в режим запаса энергии, и потеря веса происходит за счет мышечной массы и воды, а совсем не жира».

Также, как говорит врач, еще одним мифом является запрет на прием пищи после шести вечера: по ее словам, такой режим питания подходит не всем людям и излишние ограничения могут нанести вред организму.

Она подчеркнула: «Нужно есть вечером легкоусвояемый белок: рыбу и некрахмалистые овощи – помидоры, огурцы, болгарский перец».

Специалист сообщает, что «обезжиренные продукты, несмотря на заявленную производителем пользу, часто могут навредить худеющим из-за высокого содержания крахмала и сахара».

Кроме этого, по ее словам, «желающим сбросить лишний вес без вреда для здоровья необходимо обратиться к диетологу, пройти диагностику тела и сдать необходимые анализы».

В тему: 13 августа 2020 года мы писали о том, каким должен быть идеальный завтрак.

Тэги: здоровье, мир, питание, похудение, диетолог

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