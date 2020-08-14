Испанцы выяснили, почему коронавирус не убивает весь организм человека

Главное: Ученые узнали о коронавирусе кое-что необычное. Они выяснили, почему зараза не разрушает весь организм.

Детали: Испанские ученые из университета Сарагосы в Испании узнали, почему коронавирус не разрушает весь организм человека, поражая лишь отдельные органы. Об этом пишет портал AIP.

Исследователи говорят, что, как правило, коронавирус атакует легкие, печень, почки, сердце и нервную систему.

Эксперты говорят: «Для проникновения в клетки коронавирус взаимодействует со специфичным белком, называемым ангиотензинпревращающий фермент 2 (ACE2)».

Также ученые выявили 59 белков, которые активируют другие органы человека.

В отчете сказано: «Цепочка взаимодействий вызывает изменения в белках, находящихся за пределами легких, что и оказывает влияние на уязвимость органов для коронавируса».

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12 августа 2020 года сообщалось, что немцы придумали гениальный метод «блокировать» коронавирус.