Ученые предупредили о разрастающейся черной дыре

Главное: Оказалось, что черная дыра J2157 стремительно увеличивается. Появился доклад ученых.

Детали: Черная дыра J2157 стремительно разрастается. Об этом, ссылаясь на исследование астрономов, пишет издание Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

Как отмечается, черная дыра находится на расстоянии двенадцати миллиардов световых лет от Земли.

Однако, говорят исследователи космоса, она стремительно увеличивается в размерах, и уже превосходит своими размерами черную дыру в центре Млечного Пути.

Ученые говорят: «Черная дыра каждый день поглощает звезды вроде нашего Солнца. Это самая большая черная дыра, которая известна во Вселенной. Ее масса примерно в восемь тысяч раз больше, чем масса черной дыры в центре нашей Галактики».

Эксперты также отмечают: «В случае появления такой дыры в центре Млечного Пути, мы смогли бы увидеть на небе яркую точку, свет от которой был бы в десять раз ярче, чем от полной Луны, что сделало бы жизнь на нашей планете невозможной из-за огромного количества радиации».

В тему: 7 мая 2020 года мы писали, что ученые показали черную дыру «недалеко» от нашей планеты: ее можно увидеть невооруженным взглядом.