Американцы создали из кирпичей… аккумуляторы

Главное: Кирпичи можно использовать как аккумуляторы. Это сделали ученые из США.

Детали: Исследователи из университета Вашингтона в Сент-Луисе (США) создали из кирпичей аккумуляторы. Об этом сообщает издание Nature Communications.

Отмечается, что ученые специализируются на нанотехнологиях.

Американцы сумели, говорится в публикации, «заполнять поры строительных кирпичей нановолокнами из проводящего пластика, который может накапливать заряд».

Отмечается, что «для этого нужны красные кирпичи: содержащийся в них оксид железа необходим для того, чтобы реакция полимеризации заработала».

Исследователи говорят: «Заряда пока достаточно лишь для питания небольших лампочек, однако емкость кирпичей можно нарастить, после чего они станут аналогом привычных литий-ионных аккумуляторов».

Также сообщается: «Кирпичи являются не аккумуляторами в привычном смысле, принцип действия которых основан на химических реакциях внутри них, а суперконденсаторами, хранящими энергию с помощью статического заряда».

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