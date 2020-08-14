Ученые разузнали о коронавирусе кое-что неожиданное

Главное: Исследователи обнаружили связь между резус-фактором и заражением коронавирусом. Они привели свои доводы.
Детали: Эксперты из университета Барселоны в Испании и университета Кампинас в Бразилии заявили, что существует связь между резус-фактором и заражением человека коронавирусом. Их цитирует портал medRxiv.
В ходе своей работы эксперты провели анализ показателей распространения коронавируса в ста двадцати шести странах мира.
Они выяснили, говорится в отчете, что «рост числа заражений по экспоненте был характерен для государств, где проживает наибольшее количество людей с отрицательным резус-фактором».
В публикации сказано, что «вспышки заразы были были зафиксированы в Австралии, Австрии, Бразилии, Новой Зеландии, Испании, Великобритании, Швейцарии и США».
Исследователи говорят: «Для людей всех групп крови с отрицательным резус-фактором характерно более быстрое заражение коронавирусом».
Ученые отмечают: «Повышенная заболеваемость коронавирусом может быть следствием связи между резус-фактором и иммунным ответом оргазизма».
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