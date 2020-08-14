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Ученые разузнали о коронавирусе кое-что неожиданное

Агата Кловская
14.08.20 12:03
135
Ученые разузнали о коронавирусе кое-что неожиданное

Главное: Исследователи обнаружили связь между резус-фактором и заражением коронавирусом. Они привели свои доводы.

Детали: Эксперты из университета Барселоны в Испании и университета Кампинас в Бразилии заявили, что существует связь между резус-фактором и заражением человека коронавирусом. Их цитирует портал medRxiv.

В ходе своей работы эксперты провели анализ показателей распространения коронавируса в ста двадцати шести странах мира.

Они выяснили, говорится в отчете, что «рост числа заражений по экспоненте был характерен для государств, где проживает наибольшее количество людей с отрицательным резус-фактором».

В публикации сказано, что «вспышки заразы были были зафиксированы в Австралии, Австрии, Бразилии, Новой Зеландии, Испании, Великобритании, Швейцарии и США».

Исследователи говорят: «Для людей всех групп крови с отрицательным резус-фактором характерно более быстрое заражение коронавирусом».

Ученые отмечают: «Повышенная заболеваемость коронавирусом может быть следствием связи между резус-фактором и иммунным ответом оргазизма».

В тему: 13 августа 2020 года мы писали, что ученые научились прогнозировать смерть по глазам.

12 августа 2020 года сообщалось, что немцы придумали гениальный метод «блокировать» коронавирус.

Тэги: ученые, здоровье, мир, коронавирус

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