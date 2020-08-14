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Обнаружен самый большой кратер в нашей Солнечной системе

Агата Кловская
14.08.20 03:54
325
Обнаружен самый большой кратер в нашей Солнечной системе

Главное: Найден самый большой кратер в нашей Солнечной системе. Он расположен на спутнике Юпитера Ганимеде.

Детали: На спутнике Юпитера Ганимеде был обнаружен самый большой кратер в нашей Солнечной системе. Об этом говорят исследователи из университета Кобе в Японии.

По их словам, с учетом кривизны поверхности, его диаметр достигает 7,8 тысяч километров.

Ранее самым крупным считался кратер на другом спутнике Юпитера Каллисто с диметром 3,8 тысяч километров.

Эксперты проанализировали снимки с американского зонда Voyager-1 с 1978-го года, а также кадры с орбитального аппарата Galileo Jupiter.

Ученые говорят: «Борозды на Ганимеде, являющиеся самыми древними геологическими структурами на спутнике, образуют серию концентрических колец, выглядящих как след от удара крупного объекта».

Они уточняют, что до этого было принято считать, что «борозды, которые представляют собой впадины с острыми краями, возникли в результате многократных столкновений, когда литосфера Ганимеда была более тонкой и не такой прочной, как сейчас».

Исследователи поведали: «Ганимед имеет два типа поверхности: светлая и темная области. Темная область в отличие от светлой имеет множество кратеров, что указывает на ее более древний возраст. Темная зона также содержит борозды, поверх которых образованы кратеры».

В ходе своей работы ученые нанесли впадины на карту и обнаружили, что они разбросаны не беспорядочно, а образуют круговую рябь.

Как сообщается, «результаты компьютерного моделирования показали, что эта структура должна была быть вызвана падением астероида диаметром 150 километров, который врезался в поверхность со скоростью около 20 километров в секунду».

Это, говорят исследователи, произошло примерно четыре миллиарда лет назад.

Справка: Ганимед – один из галилеевых спутников Юпитера, седьмой по расстоянию от него среди всех его спутников и крупнейший спутник в Солнечной системе. Его диаметр равен 5268 километрам.

В тему: 23 июля 2020 года мы писали, что японцы узнали, как и когда на Луне возникли кратеры.

Тэги: ученые, мир, космос, наука, спутник, Юпитер, кратер, Ганимед

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