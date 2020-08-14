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Принц Гарри и Меган Маркл купили секретный дом в Санта-Барбаре

Агата Кловская
14.08.20 01:25
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Принц Гарри и Меган Маркл купили секретный дом в Санта-Барбаре

Главное: Принц Гарри и Меган Маркл купили дом в Калифорнии. Он находится в элитной Санта-Барбаре.

Детали: Принц Гарри и его супруга Меган Маркл, сбежав в США, прикупили себе дом в Калифорнии. По данным местных СМИ, он располагается в элитной Санта-Барбаре.

Сообщается, что в шикарную виллу парочка заселилась еще в прошлом месяце.

У членов британской королевской семьи известные соседи – это телеведущие Опра Уинфри и Эллен Дедженерес.

Уточняется, что Принц Гарри и Меган Маркл самостоятельно купили особняк.

В публикации сказано: «Именно здесь они хотят продолжить свою жизнь после отъезда из Великобритании. Это первый объект недвижимости, которым они когда-либо владели. Это было особенное время для них как для пары и как для семьи – пока в течение шести недель с момента переезда удавалось сохранить все в тайне».

Также сообщается следующее: «Они тщательно все обдумали. В этом месте они планируют быть счастливыми: завести хороших друзей и воспитывать Арчи, давая ему возможность играть с другими детьми его возраста».

Цена дома не указывается.

Добавим, что еще 1 апреля принц Гарри и Меган Маркл официально перестали выполнять королевские обязанности.

В тему: 17 июля 2020 года мы писали, что СМИ обсуждают неожиданный слух по поводу политического будущего Меган Маркл.

Тэги: США, мир, Калифорния, принц Гарри, Меган Маркл, Санта-Барбара

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