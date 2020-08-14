Российский врач рассказал о странном «симптоме» рака

Главное: Назван неожиданный симптом рака. Это повышенный уровень кальция.

Детали: Повышенный уровень кальция в крови человека может быть предвестником онкологии. Об этом заявил российский врач Александр Мясников.

Медик говорит: «Если анализы показывают повышенный кальций, то это либо повышенная функция паращитовидных желез, либо онкология. В первом случае этот показатель считается умеренным при показателе до тринадцати моль на литр. Для рака характерны более высокие цифры».

Он также сообщает: «При малейших подозрениях следует сдать анализы на гормоны паращитовидной железы. Если гормоны нормальные, то это необязательно онкология. Это может быть интоксикация витамином D».

В тему: 26 июня 2020 года мы писали о том, что российский онколог заявил, что популярный в Украине продукт провоцирует рак.