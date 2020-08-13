Twitter запустил интересную новинку для своих пользователей

Главное: Twitter запустил новую функцию для своих пользователей. Теперь можно самостоятельно определять круг лиц, которые имеют возможность отвечать на публикации.

Детали: Сервис коротких блогов Twitter запустил новинку для всех пользователей. Теперь люди имеют возможность сами определять круг лиц, которые могут отвечать на публикации.

Как сообщают в компании, данная функция тестировалась с мая ограниченным числом пользователей и оправдала себя.

В Twitter говортя: «Иногда люди намного более комфортно чувствуют себя, рассказывая о происходящем, если они сами решают, кто может им ответить».

Принимать решение о том, кто сможет отвечать на твит, люди будут делать непосредственно перед его публикацией.

В тему: 17 июля 2020 года мы писали, что Twitter заблокировал все аккаунты, сменившие пароль за последний месяц.