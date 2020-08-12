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На популярном украинском курорте мужчина сломал шею, катаясь на аттракционе

Александр Панько
12.08.20 12:40
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На популярном украинском курорте мужчина сломал шею, катаясь на аттракционе

Главное: В Железном порту катание на водном аттракционе «Бэтмен» обернулось трагедией. Мужчина сломал шею.

Детали: В курортном поселке Железный Порт Херсонской области турист сломал шею, катаясь на аттракционе. Сейчас мужчина находится в больнице, ему сделали сложную операцию. О трагедии рассказала его жена Олеся Каменева в Facebook.

По словам женщины, 1 августа они отдыхали в пгт Железный Порт. Когда просто купаться уже надоело, ее муж соблазнился на предложение покататься на аттракционе «Бэтмен».

«Со стороны все выглядит красиво и забавно. Но на самом деле для неподготовленных людей это очень опасный вид развлечения, о чем никто не предупреждает. Мой муж ходит в спортзал, у него сильные натренированные руки, но он не предполагал, что для забавы могут предложить такой экстрим. Во время езды „Бэтмен“ сильно трясет, безумно мчится моторка. Нормальной опоры там нет, все мокрое. Неожиданно руки мужа соскользнули, и его бросило на торпедной скорости на брезентовую перегородку „Бэтмена“ (дно лодки). Трое водителей даже не оглядывались и не интересовались, что происходит с пассажирами. В течение нескольких минут, пока они, наконец, увидели, его било всеми частями тела о воду на тонком брезенте и на большой скорости», — рассказала женщина, добавив, что все закончилось трагически.

«У мужчины перелом позвоночника (сломана шея). Руки и ноги у него не двигаются. Он сейчас находится в больнице в тяжелом состоянии. Сразу операцию не сделали, так как нужны были особые пластины и имплантаты (повреждены 5,6,7 позвонки). Но пока врачи искали все необходимое, на четвертый день у мужа началась двусторонняя пневмония, так как он получил еще и ушибы легких. Температура держалась до 40 градусов несколько дней», — рассказала Олеся.

Женщина говорит, что и другие отдыхающие также жаловались на опасный аттракцион. «Недавно там же травмировалась девушка... После несчастного случая с моим мужем на аттракционе „Плюшка“ сломал позвоночник парень из Киевской области. На данный момент в пгт Железный Порт убрали эти развлечения, но не уверена, что на следующий год они не появятся снова», — говорит женщина.

Она также обратилась к родственникам других пострадавших с просьбой обнародовать свои истории.

В тему: В начале июня минувшего года в Одесской области в Белгород-Днестровском произошла трагедия. Там погиб 42-летний мужчина во время катания на одном из аттракционов.

Тэги: общество, трагедия, аттракцион, Херсонская область, новости Украины, Железный Порт

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