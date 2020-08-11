В ВОЗ заявили о «зеленых ростках надежды» в борьбе с COVID-19

Главное: В мире коронавирусом заболели уже более 20 миллионов человек. При этом в ВОЗ говорят о «зеленых ростках надежды» в борьбе с заразой.

Детали: В борьбе с COVID-19 появились «зеленые ростки надежды». Об этом заявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.

Во вторник, 11 августа, он сказал следующее: «Многие из нас сейчас скорбят. Это трудный момент для мира. Но я хочу внести ясность: есть зеленые ростки надежды, и независимо от того, где находится страна, регион, город или поселок, никогда не поздно обратить вспять вспышку коронавируса».

Кроме этого, по его словам, «некоторым странам удалось пресечь распространение коронавируса на раннем этапе: это Новая Зеландия и Руанда, а также ряд островных государств в Карибском море и Тихом океане».

Чиновник сказал: «Необходимо подавлять, подавлять и еще раз подавлять вирус».

Добавим, что на сегодняшний день коронавирусом в мире заболели уже более двадцати миллионов человек. Жертвами болезни стали более 733 тысяч людей. Излечить удалось чуть более 12,2 миллионов человек.

В тему: 11 августа 2020 года мы сообщали о том, что ученый рассказал, что некоторых людей «не берет» коронавирус.

7 августа 2020 года мы писали, что японцы хотят победить COVID-19 с помощью червей.