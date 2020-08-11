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В киевском спальнике кто-то поджог «Теслу», c которой общался Зеленский, – СМИ

Автор: «Фраза»
11.08.20 11:12
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В киевском спальнике кто-то поджог «Теслу», c которой общался Зеленский, – СМИ

Главное: В одном из спальных районов Киева неизвестные подожгли припаркованный электрокар Tesla. По данным СМИ, автомобиль принадлежит бывшему главе Офиса президента Андрею Богдану. Якобы именно в этой машине президент Владимир Зеленский записывал свои знаменитые «интервью с Теслой».

Детали: В Киева неизвестные подожгли автомобиль Tesla, припаркованный на ул. Юности в Днепровском районе. Как сообщает Управление коммуникации Национальной полиции Украины, в результате инцидента, случившегося около 3 часов ночи огнем, помимо электрокара, были повреждены еще две припаркованные рядом машины. Они принадлежали местным жителям.

В то же время, как сообщает «Обозреватель» со ссылкой на источники в правоохранительных органах, Tesla, с которой все началось, принадлежит бывшему главе Офиса президента Украины Андрею Богдану. Его подожгли при помощи сумки с неизвестным содержимым, которую поставили на крышу авто. В итоге транспортное средство было сильно повреждено огнем.

Пострадавших в результате инцидента нет.

По данным издания, у Богдана есть электрический кроссовер Tesla Model X, который он купил в 2016 году. Именно на этой машине якобы ездил президент Украины Владимир Зеленский, записывая свои видеоролики.

Сам Богдан в комментарии «Украинской правде» подтвердил, что это действительно его автомобиль.

В тему: 17 июля 2020 года президент Украины Владимир Зеленский опубликовал на своем канале в YouTube видеоролик, записанный на камеру, находящуюся в салоне электромобиля «Тесла», за рулем которого он пребывал. 15-минутный монолог Зеленского стал известен как «интервью с Теслой». Тогда же появилась информация, что реальным владельцем автомобиля был глава ОПУ Андрей Богдан.

Осенью он записал еще одно «интервью с Теслой».

Тэги: Киев, поджог, криминал, Tesla, авто, Владимир Зеленский, новости Украины, Андрей Богдан

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