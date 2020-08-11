Павел Дуров тоже решил поучаствовать в белорусских протестах

Главное: Мессенджер Telegram фактически поддержал протесты в Беларуси. Там ввели инструменты против цензуры.

Детали: Популярный сервис Telegram решил поддержать протестующих в Беларуси. Его создатель Павел Дуров сообщил, что мессенджер вводит инструменты против цензуры для жителей страны.

Интернет-архитектор сообщил: «Мы включили наши инструменты против цензуры, чтобы Telegram оставался доступным для большинства пользователей там. Однако связь по-прежнему очень нестабильна, так как интернет иногда в стране полностью отключается».

Протестующие в Беларуси координируют свои действия именно через Telegram, который не могут взломать спецслужбы.

В тему: 27 июля 2020 года мы писали, что Telegram приготовил для своих пользователей полезную новинку.

10 июля 2020 года сообщалось, что Павел Дуров обратился к украинским «айтишникам» по поводу серьезной проблемы.