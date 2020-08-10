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Стало известно, когда в Украине стартует избирательная кампания

Александр Панько
10.08.20 16:49
305
Стало известно, когда в Украине стартует избирательная кампания

Главное: Центральная избирательная комиссия утвердила график проведения местных выборов в октябре этого года. В соответствии с ним избирательная кампания стартует 5 сентября и заканчивается через 15 дней после официального обнародования результатов местных выборов.

Детали: 5 сентября в Украине стартует избирательная кампания по выборам депутатов местных советов, сельских, поселковых и городских голов. Как сообщает LB.ua, об этом говорится в постановлении Центральной избирательной комиссии № 163 от 8 августа, которым утверждается календарный план основных организационных мероприятий по подготовке и проведению местных выборов 25 октября.

В соответствии с графиком до 30 августа ЦИК должна официально объявить о начале избирательного процесса.

До 6 сентября включительно партии должны подать в Центризбирком копии решений об участии их местных ячеек в выборах.

До 10 сентября ЦИК должна определить на основании сведений из Государственного реестра избирателей размер денежного залога для каждого избирательного округа.

Выдвижение кандидатов в депутаты, а также на должность сельского, поселкового и городского головы будет проходить с 15 по 24 сентября включительно. Соответствующая территориальная комиссия в течение 5 дней принимает решение о регистрации кандидата или отказе в этом и до 2 октября должна обнародовать сведения о регистрации кандидатов в депутаты местных советов и на должность головы.

Предвыборная агитация начинается на следующий день после решения о регистрации кандидата и заканчивается в 24:00 23 октября. Кроме того, с 23 октября до 20:00 25 октября запрещается обнародовать и распространять результаты опросов общественного мнения, связанные с выборами.

Обращение в территориальную комиссию об отказе баллотироваться или отмене регистрации кандидатом в депутаты или головы нужно подать до 5 октября включительно, и это решение должно быть рассмотрено соответствующими комиссиями до 6 октября включительно.

До 7 октября территориальные комиссии должны утвердить текст избирательного бюллетеня.

Голосование на местных выборах состоится с 8:00 до 20:00 25 октября.

Результаты голосования должны быть объявлены региональными избирательными комиссиями не позднее 6 ноября.

Избирательный процесс завершается через 15 дней после официального обнародования результатов местных выборов.

В тему: 15 июля 2020 года Верховная Рада Украины приняла постановление, которым утвердила дату проведения местных выборов 25 октября 2020 года.

Перед этим Комитета Верховной Рады Украины по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства утвердил новую форму бюллетеня для голосования на выборах в органы местной власти. Предполагается, что он будет состоять из двух граф, в одной из которых избиратель сможет проголосовать за партию, которую поддерживает, а в другой определить конкретного ее представителя.

Справка: В соответствии со ст. 141 Конституции Украины, «очередные выборы сельских, поселковых, городских, районных, областных советов, сельских, поселковых, городских голов проходят в последнее воскресенье октября пятого года полномочий соответствующего совета или соответствующего председателя, избранных на очередных выборах».

Тэги: выборы, политика, Центральная избирательная комиссия Украины, местные выборы, городской голова, местные советы, новости Украины, избирательный процесс

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