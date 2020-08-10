Стало известно, какие маски лучше всего защищают от коронавируса

Главное: Ученые проверили эффективность 14 разных масок от коронавируса. Маски N95, которые часто используют медработники, лучше всего помогали задержать капли во время обычной речи.

Детали: Ученые из Университета Дьюка (США) проверили эффективность 14 различных типов масок для снижения распространения Covid-19. Хирургические маски сравнили с хлопковыми, респираторами N95, а также банданами, которые часто используют в качестве альтернативы.

Оказалось, что некоторые самодельные маски обеспечивают тот же уровень защиты, что и хирургические, но банданы и баффы могут фактически ухудшить ситуацию, сообщает «Апостроф».

Исследователей интересовало, насколько эффективно каждая маска уменьшает количество респираторных капель, передаваемых во время разговора. Маски N95, которые часто используют медработники, лучше всего помогали задержать капли во время обычной речи. Хорошими средствами оказались трехслойные хирургические и хлопковые маски, которые можно сделать дома. А вот банданы и вязаные повязки для лица хотя и могут выглядеть оригинально, не обеспечивают надлежащей защиты.

Шейные баффы, которые часто носят бегуны, были наименее эффективными. Они разбивали более капли на мелкие частицы, позволяя им легче соскальзывать со сторон покрытия и дольше оставаться в воздухе.

«Мы были крайне удивлены, обнаружив, что количество частиц, прошедших через нетканый материал, на самом деле превышает количество частиц, измеренных без какой-либо маски, — сказал CNN Мартин Фишер, один из авторов исследования. — Мы поощряем людей носить маски, но хотим, чтобы они носили маски, которые действительно работают».

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