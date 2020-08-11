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Ученый рассказал, что некоторых людей «не берет» коронавирус

Агата Кловская
11.08.20 03:27
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Ученый рассказал, что некоторых людей «не берет» коронавирус

Главное: Некоторые люди не заражаются коронавирусной болезнью. Об этом сообщил российский ученый.

Детали: Директор Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Арег Тотолян заявил, что некоторые люди не заражаются SARS-CoV-2. Его цитируют местные СМИ.

По словам ученого, «существуют определенная группа лиц, невосприимчивых к коронавирусной инфекции, такая ситуация наблюдается при детальном обследовании некоторых медиков, которые несколько месяцев работали в «красной зоне», они контактировали с сотнями пациентов, а у них антитела не определяются».

Он говорит: «Изучение таких людей даст ответ на вопрос об универсальном средстве борьбы с коронавирусом, не столь затратном и получаемом быстрее, чем вакцина».

Эксперт также сообщает: «Обычно антитела не вырабатываются при иммунодефицитных состояниях, но таких людей в популяции не так уж много. Среди выздоравливающих их оказалось значительно больше».

В тему: 7 августа 2020 года мы писали, что исследователи выяснили о коронавирусе кое-что странное.

Тэги: здоровье, мир, медики, коронавирус

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