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Диетолог заявила, что мясоеды живут дольше, чем вегетарианцы

Агата Кловская
11.08.20 01:14
499
Диетолог заявила, что мясоеды живут дольше, чем вегетарианцы

Главное: Миф о пользе вегетарианства опровергнут. Диетолог озвучила свои доводы.

Детали: Российский диетолог Инна Кононенко опровергла миф о пользе вегетарианства. Ее цитируют местные СМИ.

Медик утверждает, что «при соблюдении правильного питания мясоеды живут дольше, чем вегетарианцы».

Она говорит: «Все в нашем организме практически состоит из белка. У вегетарианцев не всегда сразу видны последствия отсутствия белка. С возрастом это будет больше проявляться».

По словам специалиста, необходимо обратить внимание на два показателя изнашиваемости организма.

Врач сообщает: «Первый – это толщина сосудистой стенки в общей сонной артерии: чем больше, тем быстрее происходит старение. Из-за того что вегетарианцы получают мало холестерина, у них толщина этой стенки будет ниже, чем у мясоедов».

Также медик объясняет: «Если мясоед будет употреблять достаточное количество витаминов B12, D3, K2, то толщина этого комплекса не будет увеличиваться».

Кроме этого, по ее словам, «второй маркер старения – это работа митохондрий, это энергетические станции наших клеток»,

Как утверждает эксперт, «у вегетарианцев они работают хуже, чем у мясоедов. Это связано с тем, что мясо служит источником л-карнитина, вещества, необходимого для работы митохондрий. Есть еще показатель, характеризующий синтез нашего белка. С вегетарианской или веганской диетой не все аминокислоты человек может получить».

Она говорит: «При отсутствии конкретного органического соединения нарушается процесс расщепления и усваивания определенного белка, что приводит к проблемам с ростом волос, ногтей, ухудшению зрения, состояния кожи и сосудов».

В тему: 6 августа 2020 года мы писали, что танцующее «живое» мясо стало хитом соцсетей: появилось очень странное видео.

23 июня 2020 года ученые выяснили, какая еда способствует старению организма.

Тэги: мясо, здоровье, мир, питание, вегетарианство

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