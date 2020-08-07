Главные новости за 7 августа 2020 года

- В Украине обновлен список городов, которые входят в ту или иную карантинную зону. Из так называемой «красной» зоны были исключены Тернополь и Луцк.

- В Киеве произошел сильный пожар в многоэтажном доме. Пострадали три человека.

- На базе отдыха «Голубой огонек» в Затоке произошел пожар. Взрывались газовые баллоны.

- В киевском хосписе от саркомы умер Павел Павлик – сын известного украинского певца Виктора Павлика.

- В морском порту в городе Южный «(Одесская область) хранится 9,6 тысяч тонн аммиачной селитры. Впрочем, по словам портовиков, она не является взрывоопасной.

- Уникальная операция впервые прошла в Украине. Хирурги провели трансплантацию поджелудочной железы.