Шмыгаль назвал условие поставок воды в аннексированный Крым

Главное: Премьер Денис Шмыгаль не исключил возможность поставок воды в аннексированный Крым до его освобождения. Это может произойти в случае «гуманитарной катастрофы».

Детали: Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль допускает возможность поставок пресной воды из материковой части Украины в оккупированный Крым в качестве гуманитарной помощи. «В случае необходимости обеспечить людей водой, если гуманитарная катастрофа, конечно, Украина где угодно в Крыму или в где-то другом месте, будет обеспечивать украинцев водой и всем необходимым, медикаментами, едой и так далее», — заявил он в интервью «Радио Свобода», подчеркнув, что Украина не будет поставлять воду «оккупантам, оккупационным войскам, для нужд военных баз».

При этом глава правительства отметил, что на данный момент технически невозможно поставлять днепровскую воду в оккупированный Крым. «Крымский канал перекрыт, и уже не одно расследование журналисты сделали, что невозможно сегодня поставить воду в Крым по имеющейся инфраструктуре, необходимо вкладывать средства, ремонтировать эту инфраструктуру», — заключил премьер.

В тему: В аннексированном Крыму иссыхают запасы воды. За год они сократились в 2,3 раза. Причиной уменьшения объемов воды называют «кратковременность и неравномерность осадков на полуострове в мае».

Кроме того, в аннексированном Крыму пересыхает Белогорское водохранилище. Местные экологи бьют тревогу.