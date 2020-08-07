Известной российской певице запретили въезд в Украину

Главное: Российской певице Глюкозе запретили въезжать в Украину. Она пыталась прилететь из Минска.

Детали: Известной российской певице Глюкозе (Наталья Чистякова-Ионова) запретили въезд в Украину. Об этом сообщают наши пограничники.

Стало известно, что 34-летняя артистка пыталась попасть в Украину, прилетев самолетом из Минска в аэропорт «Борисполь» в прошлый четверг, 6 августа, но ее «развернули» домой.

Причиной запрета на въезд, который действует три года, называют посещение певицей аннексированного Россией Крыма.

Также сообщается: «Сама гражданка оказалась российской певицей, которая выступает под псевдонимом Глюкоза и в Крым неоднократно ездила на концерты и вечеринки. В ходе общения иностранка постоянно путалась в своих ответах, в частности, в начале отметила, что в Крыму последний раз была только в 2013 году».

Подчеркивается: «За нарушение требований закона Украины «Об обеспечении прав и свобод граждан и правовой режим на временно оккупированной территории Украины» россиянке запретили въезд в Украину на три года. С соответствующим штампом в документе она вылетела обратным рейсом в Беларусь».

Сама певица говорит, что хотела попасть в нашу страну «по личным делам».

В тему: 5 июля 2020 года мы писали, что в Греции задержали украинских туристов, «забывших» про запрет на въезд в ЕС.