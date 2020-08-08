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Букмекеры считают, что «Шахтер» пройдет «Базель», но все равно не выиграет Лигу Европы

Александр Панько
08.08.20 07:48
821
Букмекеры считают, что «Шахтер» пройдет «Базель», но все равно не выиграет Лигу Европы

Главное: Специалисты оценили шансы донецкого «Шахтера» в Лиге Европы. Чемпион Украины должен пройти швейцарский «Базель».

Детали: Уже во вторник, 11 августа, донецкий «Шахтер» сыграет поединок четвертьфинала Лиги Европы против швейцарского «Базеля». Из-за пандемии коронавируса стадии турнира состоят из одной встречи, а сами матчи играются в Германии.

По мнению экспертов из авторитетной британской букмекерской конторы William Hill, у чемпиона Украины есть все шансы выйти в полуфинал.

На победу «Шахтера» ставят 2 к 1, на ничью в основное время – 3,5 к 1, а на победу «Базеля» – 3,6 к 1. Самым вероятным исходом матча называют победу «горняков» со счетом 1-0 (7 к 1). Сам поединок состоится в Гельзенкирхене.

При этом шансы на победу в Лиге Европы «Шахетар» оцениваются весьма скромно – 12 к 1. Лидерами турнира считают английский МЮ (2,87 к 1) и итальянский «Интер» (4,33 к 1).

Лига Европы

В случае прохода швейцарцев в полуфинале, который пройдет в Кельне 16 августа, «горняки» сыграют с победителем пары «Интер» – «Байер».

Финал Лиги Европы состоится уже 21 августа тоже в Кельне.

В тему: 27 июля 2020 года мы писали о том, что, по мнению букмекеров, коронавирус сплотил Евросоюз.

Тэги: ФК Шахтер, футбол, Лига Европы, прогноз, спорт, ФК Базель

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