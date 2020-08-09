«Ходили по нашей планете вместе с динозаврами»: в Новой Зеландии найдена уникальная ящерица

Главное: Австралийские ученые обнаружили в Новой Зеландии родственника динозавров, сохранившегося до нашего времени.

Детали: Ученые из Университета Аделаиды в Австралии выяснили, что гаттерии являются единственным ближайшим родственником динозавров и встречается на нашей планете до сих пор. Как сообщает Lenta.ru, рептилия появилась в триасовый период около 250 млн лет назад, животное проживает исключительно в Новой Зеландии.

Ученые также секвенировали геном родственника динозавров, то есть определили аминокислотную последовательность ДНК и РНК. Оказалось, что он содержит около 4% так называемых «блуждающих» генов, порядка 10% генов, относящихся к утконосам и ехиднам, и менее 1% — к млекопитающим, таким как человек.

По словам профессора Дэвида Адельсона, «гаттерии — последний выживший вид рептилий, ходивших по нашей планете вместе с динозаврами».

Отметим, что рептилии отделились от вида ящериц и змей около 250 млн лет назад. При этом приматы возникли всего около 65 млн лет назад, а гоминиды, от которых произошел современный человек, появились примерно 6 млн лет назад.

Гаттерии, известные также как туатары — род пресмыкающихся из семейства клинозубых. На сегодняшний день известны три вида, однако разница между двумя из них настолько невелика, что существует возможность, что род Sphenodon на самом деле к настоящему времени представлен только одним видом. Внешне гаттерии напоминают крупных ящериц с шипами вдоль спины. Цвет тела варьирует от оливково-зелёного до бурого и оранжево-красного.

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