В Киеве от страшной болезни умер сын Виктора Павлика

Главное: В киевском хосписе от саркомы умер Павел Павлик — сын известного украинского певца Виктора Павлика.

Детали: Сын украинского певца Виктора Павлика, несколько лет боровшийся с онкологическим заболеванием, умер на 21 году жизни. Об этом на своей странице в Facebook сообщила мать Павла, приложив в память о нем трогательный ролик.

В тему: В 2018 году у Павла Павлика диагностировали рак костей, известный также как саркома. После 18 курсов химиотерапии и курса лучевой терапии летом 2020 года он отказался от лечения, но продолжал верить в излечение. Последние недели он провел в хосписе.

Павел Павлик учился в Академии Службы безопасности Украины, дважды участвовал в военном параде на День Независимости.