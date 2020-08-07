Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

В Киеве от страшной болезни умер сын Виктора Павлика

Автор: «Фраза»
07.08.20 13:21
200
В Киеве от страшной болезни умер сын Виктора Павлика

Главное: В киевском хосписе от саркомы умер Павел Павлик — сын известного украинского певца Виктора Павлика.

Детали: Сын украинского певца Виктора Павлика, несколько лет боровшийся с онкологическим заболеванием, умер на 21 году жизни. Об этом на своей странице в Facebook сообщила мать Павла, приложив в память о нем трогательный ролик.

В тему: В 2018 году у Павла Павлика диагностировали рак костей, известный также как саркома. После 18 курсов химиотерапии и курса лучевой терапии летом 2020 года он отказался от лечения, но продолжал верить в излечение. Последние недели он провел в хосписе.

Павел Павлик учился в Академии Службы безопасности Украины, дважды участвовал в военном параде на День Независимости.

Тэги: смерть, рак, онкология, культура, сын, новости Украины, Виктор Павлик, Павел Павлик

Комментарии

Статьи

07.08.20 09:29

Первая война Т-64: Приднестровье, 1992 год

Автор: Михаил Жирохов

Интервью

31.07.20 11:17

Борис Таршис: Есть куча классного украинского рэпа и рока. А украинских Шаинских и Крылатовых — нет...

Автор: Мария Сидорчук

Колонка автора
05.08.20 12:21

Битва за Днепр. Остался ли у Зе-команды выбор?

Автор: Виктор Даль

Дайджест

The Washington Post: США обвиняют Коломойского в отмывании миллиардов долларов
07.08.20 13:48

The Washington Post: США обвиняют Коломойского в отмывании миллиардов долларов

Автор: Александр Панько

Выбор редакции
В Бердичеве пьяная горе-мать била по голове младенца за то, что тот слишком громко плакал
В Бердичеве пьяная горе-мать била по голове младенца за то, что тот слишком громко плакал
В Бердичеве пьяная горе-мать била по голове младенца за то, что тот слишком громко плакал
В Бердичеве пьяная горе-мать била по голове младенца за то, что тот слишком громко плакал
В аннексированном Россией Крыму охранник выгонял отдыхающих с пляжа нагайкой
В аннексированном Россией Крыму охранник выгонял отдыхающих с пляжа нагайкой
В зоне АТО внезапно стали умирать украинские военные
В зоне АТО внезапно стали умирать украинские военные
Про «язык животных» и одноклеточного депутата
Про «язык животных» и одноклеточного депутата
В Украине сняли кино про казака-гея из тайного общества
В Украине сняли кино про казака-гея из тайного общества
Радиоволны 4G и 5G вредят организму, – результаты исследования
Радиоволны 4G и 5G вредят организму, – результаты исследования
ТОП 8 сериалов про тайные общества
ТОП 8 сериалов про тайные общества
fraza.com

Главная новость дня

Украинцы стали тяжелее переносить коронавирус

Украинцы стали тяжелее переносить коронавирус
07.08.20 11:30
643
Последние новости
07.08.20 14:04

Еще один крупный пожар в Киеве: пострадали люди
07.08.20 13:52

Египет меняет правила въезда в страну для туристов
07.08.20 13:30

Митрополит Антоний рассказал, как связаны жадность, лесть и благотворительность
07.08.20 13:21

В Киеве от страшной болезни умер сын Виктора Павлика
07.08.20 13:05

Жуткое ДТП в Винницкой области: погибли бойцы АТО
07.08.20 12:36

В Кривом Роге родители два года насиловали 4-летнюю дочь и снимали с ней порно
07.08.20 12:25

Священник УПЦ объяснил, что делать, когда не получаешь просимое в молитвах
Фото и Видео
Еще один крупный пожар в Киеве: пострадали люди
Еще один крупный пожар в Киеве: пострадали люди
Еще один крупный пожар в Киеве: пострадали люди
Еще один крупный пожар в Киеве: пострадали люди
Жуткое ДТП в Винницкой области: погибли бойцы АТО
Жуткое ДТП в Винницкой области: погибли бойцы АТО
Известный врач рассказал, на какие родинки нужно обращать внимание
Известный врач рассказал, на какие родинки нужно обращать внимание
Украинцы стали тяжелее переносить коронавирус
Украинцы стали тяжелее переносить коронавирус
В Киеве рыбак поймал необычную рыбу с человеческими зубами
В Киеве рыбак поймал необычную рыбу с человеческими зубами
В Хмельницком женщину зажало десятками килограмм мусора в собственной квартире
В Хмельницком женщину зажало десятками килограмм мусора в собственной квартире
В Полтавской области мужчина сделал взрывное устройство и угрожал взорвать им тещу
В Полтавской области мужчина сделал взрывное устройство и угрожал взорвать им тещу
В августе в киевское небо взлетят несколько десятков аэростатов «в вышиванках»
В августе в киевское небо взлетят несколько десятков аэростатов «в вышиванках»
В Харьковской области ребенок погиб на песчаном карьере
В Харьковской области ребенок погиб на песчаном карьере
На Закарпатье банда под руководством женщины шантажировала людей интимными видео
На Закарпатье банда под руководством женщины шантажировала людей интимными видео
fraza.com
Новости блогосферы
04.08.20 10:03

Оказывается, сионисты хотят построить в Украине Новый Иерусалим...
27.07.20 12:20

Зе «утонул в вагине» Мендель?
25.07.20 21:25

Призываю христиан бойкотировать Турцию и ее товары
22.07.20 12:48

Про «язык животных» и одноклеточного депутата

Опрос

Как следует поступить с партией Нацкорпус?

посмотреть результаты
© 2020 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.