Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

Билл Гейтс предрек грандиозную мировую катастрофу. И коронавирус тут ни при чем

Агата Кловская
08.08.20 00:30
151
Билл Гейтс предрек грандиозную мировую катастрофу. И коронавирус тут ни при чем

Главное: Билл Гейтс прогнозирует новый глобальный кризис. Он не связан с коронавирусом.

Детали: Создатель Microsoft Билл Гейтс предрек миру новую катастрофу. Об этом миллиардер написал в своей колонке на GatesNotes.

Так, Билл Гейтс утверждает, что уже в ближайшие десятилетия наш мир столкнется с глобальным кризисом, вызванным изменением климата.

По его словам, «как бы ни была ужасна пандемия коронавируса, изменения климата могут быть еще хуже».

Он пишет, что для того, чтобы избежать катастрофы, необходимо существенно снизить количество выбросов парниковых газов в атмосферу.

Например, Билл Гейтс провел сравнение последствий экологического кризиса с пандемией коронавируса: оказалось, что летальность от заразы составила в среднем 14 человек на 100 тысяч населения.

При этом он пишет, что «в ближайшие сорок лет смертность от повышения температуры на Земле будет такой же, а к 2100 году этот показатель будет в пять раз больше».

Среди прочего миллиардер предлагает «привлечь науку и инновации для контроля уровня выбросов в атмосферу».

Билл Гейтс сообщает: «Борьба с экологическими проблемами должна вестись и в развивающихся странах. У нас нет времени, и нужно действовать уже сегодня. Потребуются десятилетия, чтобы создать и внедрить все необходимые разработки в области чистой энергии».

В тему: 4 августа 2020 года мы писали, что cтало известно, когда Билл Гейтс купит TikTok.

24 июля 2020 года сообщалось, что Билл Гейтс рассказал о вакцинах от коронавируса кое-что зловещее.

Тэги: климат, мир, Билл Гейтс, экология, коронавирус

Комментарии

Статьи

07.08.20 09:29

Первая война Т-64: Приднестровье, 1992 год

Автор: Михаил Жирохов

Интервью

31.07.20 11:17

Борис Таршис: Есть куча классного украинского рэпа и рока. А украинских Шаинских и Крылатовых — нет...

Автор: Мария Сидорчук

Колонка автора
05.08.20 12:21

Битва за Днепр. Остался ли у Зе-команды выбор?

Автор: Виктор Даль

Дайджест

В Запорожье католический епископ устроил циничный пиар на смерти девушки
07.08.20 17:21

В Запорожье католический епископ устроил циничный пиар на смерти девушки

Автор: Александр Вознесенский

Выбор редакции
В Бердичеве пьяная горе-мать била по голове младенца за то, что тот слишком громко плакал
В Бердичеве пьяная горе-мать била по голове младенца за то, что тот слишком громко плакал
В Бердичеве пьяная горе-мать била по голове младенца за то, что тот слишком громко плакал
В Бердичеве пьяная горе-мать била по голове младенца за то, что тот слишком громко плакал
В аннексированном Россией Крыму охранник выгонял отдыхающих с пляжа нагайкой
В аннексированном Россией Крыму охранник выгонял отдыхающих с пляжа нагайкой
В зоне АТО внезапно стали умирать украинские военные
В зоне АТО внезапно стали умирать украинские военные
Про «язык животных» и одноклеточного депутата
Про «язык животных» и одноклеточного депутата
В Украине сняли кино про казака-гея из тайного общества
В Украине сняли кино про казака-гея из тайного общества
Радиоволны 4G и 5G вредят организму, – результаты исследования
Радиоволны 4G и 5G вредят организму, – результаты исследования
ТОП 8 сериалов про тайные общества
ТОП 8 сериалов про тайные общества
fraza.com

Главная новость дня

Главные новости за 7 августа 2020 года

Главные новости за 7 августа 2020 года
07.08.20 19:00
1189
Последние новости
08.08.20 00:30

Билл Гейтс предрек грандиозную мировую катастрофу. И коронавирус тут ни при чем
07.08.20 20:08

Шмыгаль назвал условие поставок воды в аннексированный Крым
07.08.20 19:19

Известной российской певице запретили въезд в Украину
07.08.20 19:00

Главные новости за 7 августа 2020 года
07.08.20 18:47

В УПЦ рассказали, как провести отпуск в пост
07.08.20 18:27

Президент Зеленский заявил, что Киево-Печерская лавра остается в пользовании УПЦ
07.08.20 16:41

«Перемен!»: в Беларуси задержали музыкантов, которые включили легендарную песню Виктора Цоя
Фото и Видео
«Перемен!»: в Беларуси задержали музыкантов, которые включили легендарную песню Виктора Цоя
«Перемен!»: в Беларуси задержали музыкантов, которые включили легендарную песню Виктора Цоя
«Перемен!»: в Беларуси задержали музыкантов, которые включили легендарную песню Виктора Цоя
«Перемен!»: в Беларуси задержали музыкантов, которые включили легендарную песню Виктора Цоя
На Львовщине автомобиль несколько раз переехал маленькую девочку
На Львовщине автомобиль несколько раз переехал маленькую девочку
Около офиса генпрокурора скандалит женщина и угрожает себя сжечь
Около офиса генпрокурора скандалит женщина и угрожает себя сжечь
На базе отдыха под Одессой взрывались газовые баллоны
На базе отдыха под Одессой взрывались газовые баллоны
На Прикарпатье депутат от «Батькивщины» грязно ругаясь нокаутировал женщину
На Прикарпатье депутат от «Батькивщины» грязно ругаясь нокаутировал женщину
Еще один крупный пожар в Киеве: пострадали люди
Еще один крупный пожар в Киеве: пострадали люди
Жуткое ДТП в Винницкой области: погибли бойцы АТО
Жуткое ДТП в Винницкой области: погибли бойцы АТО
Известный врач рассказал, на какие родинки нужно обращать внимание
Известный врач рассказал, на какие родинки нужно обращать внимание
Украинцы стали тяжелее переносить коронавирус
Украинцы стали тяжелее переносить коронавирус
В Киеве рыбак поймал необычную рыбу с человеческими зубами
В Киеве рыбак поймал необычную рыбу с человеческими зубами
fraza.com
Новости блогосферы
04.08.20 10:03

Оказывается, сионисты хотят построить в Украине Новый Иерусалим...
27.07.20 12:20

Зе «утонул в вагине» Мендель?
25.07.20 21:25

Призываю христиан бойкотировать Турцию и ее товары
22.07.20 12:48

Про «язык животных» и одноклеточного депутата

Опрос

Как следует поступить с партией Нацкорпус?

посмотреть результаты
© 2020 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.