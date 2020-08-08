Билл Гейтс предрек грандиозную мировую катастрофу. И коронавирус тут ни при чем

Главное: Билл Гейтс прогнозирует новый глобальный кризис. Он не связан с коронавирусом.

Детали: Создатель Microsoft Билл Гейтс предрек миру новую катастрофу. Об этом миллиардер написал в своей колонке на GatesNotes.

Так, Билл Гейтс утверждает, что уже в ближайшие десятилетия наш мир столкнется с глобальным кризисом, вызванным изменением климата.

По его словам, «как бы ни была ужасна пандемия коронавируса, изменения климата могут быть еще хуже».

Он пишет, что для того, чтобы избежать катастрофы, необходимо существенно снизить количество выбросов парниковых газов в атмосферу.

Например, Билл Гейтс провел сравнение последствий экологического кризиса с пандемией коронавируса: оказалось, что летальность от заразы составила в среднем 14 человек на 100 тысяч населения.

При этом он пишет, что «в ближайшие сорок лет смертность от повышения температуры на Земле будет такой же, а к 2100 году этот показатель будет в пять раз больше».

Среди прочего миллиардер предлагает «привлечь науку и инновации для контроля уровня выбросов в атмосферу».

Билл Гейтс сообщает: «Борьба с экологическими проблемами должна вестись и в развивающихся странах. У нас нет времени, и нужно действовать уже сегодня. Потребуются десятилетия, чтобы создать и внедрить все необходимые разработки в области чистой энергии».

В тему: 4 августа 2020 года мы писали, что cтало известно, когда Билл Гейтс купит TikTok.

24 июля 2020 года сообщалось, что Билл Гейтс рассказал о вакцинах от коронавируса кое-что зловещее.