Российские СМИ увидели в задержании боевиков из ЧВК «Вагнера» провокацию Украины

Главное: Российская «Комсомольская правда» заявила о причастности к задержанию боевиков из ЧВК «Вагнера» украинских спецслужб.

Детали: В России связали арест 33 российских наемников из ЧВК «Вагнера» в Беларуси с провокацией спецслужб Украины. Как сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на источник в российских спецслужбах, все началось с того, что одному из участников боевых действий на Донбассе Артему Миляеву с позывным «Шаман» позвонил некий «Сергей Петрович» и предложил «поработать на охране нефтяных объектов в Сирии». Для этого он попросил собрать 180 человек и заплатил $14 тыс.

Впоследствии, как утверждается, «Шаману» сообщили, что «Сергей Петрович» погиб в Ливии, и через несколько дней на него вышел новый куратор.

По данным издания, четыре отряда должны были выдвигаться в Минск в июле и августе, оттуда им предстоял маршрут Стамбул-Гавана-Каракас. При этом, как утверждается, все авиабилеты якобы были приобретены на территории Украины. А перед вылетом 25 июля «Шаману» рассказали об отмене рейса и дали указание уничтожить старые билеты.

Таким образом, по мнению источника, были уничтожены улики, указывающие на причастность к случившемуся украинских спецслужб.

В тему: 29 июля 2020 года в Беларуси заявили о задержании 32 иностранных граждан. Впоследствии стало известно, что все они являются наемниками из российской ЧВК «Вагнера», которые прибыли из России «для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании». Группа поселилась в санатории под Минском. Всего же, по данным белорусской стороны, количество засланных боевиков достигает 200.

При этом половина задержанных оказались участниками войны на Донбассе. Четверо из них — гражданами Украины. В этой связи Украина обратилась к Беларуси с просьбой об их экстрадиции.