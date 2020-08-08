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Исследование 2000 близнецов указало на генетическую предрасположенность людей к расизму

Агата Кловская
08.08.20 09:36
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Исследование 2000 близнецов указало на генетическую предрасположенность людей к расизму

Главное: Вера в то, что одни группы стоят выше других, находится под сильным влиянием наших генов. Как выяснила группа ученых из Норвегии, воспитание и отношения внутри семьи оказывают лишь незначительное влияние на наши взгляды.

Детали: Ориентация на социальное доминирование (ОСД) наследуется, имеет общие генетические влияния и пересечения с политическими установками, которые служат для усиления, а не для ослабления социальной иерархии. Как выяснили психологи из Осло, это предполагает, что стремление к противопоставлению групп в абстрактных и конкретных формах — генетически обоснованный поведенческий синдром. Таким образом, можно объяснить важную часть давно наблюдаемой ассоциации между политическими взглядами разного рода.

Как сообщает Naked Science, для своего исследования они взяли 2000 взрослых близнецов и двойняшек из Норвегии в среднем 63 лет от роду и предложили им заполнить опросник, который позволил оценить их ориентацию на социальное доминирование и общие черты личности. Так, респондентов просили поддержать или не согласиться с тезисами вроде «Некоторые группы людей обязаны знать свое место», «Мы не должны добиваться группового равенства» или «Некоторые группы людей уступают другим».

В целом испытуемые должны были высказать свое мнение по восьми пунктам, среди которых также были вопросы о введении строгого иммиграционного контроля и депортации цыган. Чем выше балл показывал человек, тем больше была его склонность к социальной иерархии.

При анализе ответов авторы работы рассуждали следующим образом: если политические воззрения идентичных близнецов совпадали больше, чем среди двойняшек, то они были обусловлены генами (у однояйцевых близнецов они совпадают на 100%, у двуяйцевых — на 50%).

В итоге психологи обнаружили взаимосвязь между ОСД и политическими взглядами: те, кто предпочитал иерархическую организацию общества (структура с вертикальной формой управления элементами, входящими в нее), хотели бы ужесточить иммиграционный контроль и сократить помощь из-за рубежа.

В то же время оказалось, что склонность к социальному доминированию, которая фокусируется на поддержании и обеспечении стабильности иерархии в социальных группах, имеет генетическую связь со всеми рассмотренными политическими установками. По мнению исследователей, это может отчасти объяснить корреляцию между политическими взглядами.

«Конечно, мы не считаем, что наш геном напрямую контролирует политические взгляды. Однако предполагаем, что мы рождаемся с предрасположенностью, которая со временем усиливается: например, когда находим друзей с аналогичными предпочтениями», — объяснил автор работы Томас Клеппесто, добавив, что мы появляемся на свет с такими личностными чертами, которые в итоге неизменно приведут нас в подходящую для них среду.

Он также подчеркнул, что результаты исследования необходимо принимать с определенным оговорками. Так, несмотря на то, что идентичные близнецы в целом больше похожи, чем неидентичные, это не означает, что они абсолютно одинаковы. Уже в детстве между монозиготными близнецами можно увидеть отличия, несмотря на общие гены и окружающую среду. Как объясняют ученые, это связано с мозгом: он содержит около 88 миллиардов нейронов, каждый из них соединен с тысячами других нейронов. Некоторые связи исчезают, а другие становятся сильнее.

По словам профессора психологии Норвежского университета науки и технологий Лейфа Кенэйра, новое исследование подтвердило и расширило предыдущие данные о том, что существует генетическая основа для отношений или политической ориентации. По его мнению, авторам удалось доказать, что воспитание и отношения внутри семьи оказывают лишь незначительное влияние на наши взгляды.

В тему: В начале 2020 года ученые из Мичиганского университета и исследовательского центра при госпитале Массачусетса в США доказали, что на ожирение людей больше влияет их образ жизни, чем генетическая предрасположенность.

Тэги: Норвегия, синдром, наука, близнецы, расизм, генетика, исследование, поведение

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