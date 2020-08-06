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Заявление «112 Украина» о попытке рейдерского захвата телеканала со стороны СБУ по заданию президента Зеленского

Автор: «Фраза»
06.08.20 23:03
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Заявление «112 Украина» о попытке рейдерского захвата телеканала со стороны СБУ по заданию президента Зеленского

Шевченковский райсуд Киева 6 августа отказал СБУ и прокуратуре в аресте корпоративных прав телеканала «112 Украина» и передаче их АРМА. На телеканале «112 Украина» обращение СБУ в суд с таким запросом считают очередной попыткой рейдерского захвата, совершенной по прямому приказу президента Украины Владимира Зеленского. Телеканал «112 Украина» уверен, что данные действия власти являются абсолютно незаконными.

После прихода Владимира Зеленского к власти с целью давления на телеканалы «112 Украина», NewsOne и их собственника — оппозиционного народного депутата Тараса Козака — 8 июля 2019 года было инспирировано уголовное производство № 42019000000001445, согласно которому правоохранители проводят незаконное, политически мотивированное расследование.

Попытка рейдерской атаки на телеканал «112 Украина» была осуществлена по указанию президента Украины Владимира Зеленского. Соответствующие задачи получили подконтрольные президенту Служба безопасности Украины и Офис генерального прокурора.

В результате Главное следственное управление Службы безопасности Украины по согласованию с Офисом генерального прокурора обратилось в Шевченковский районный суд г. Киева с ходатайством об аресте корпоративных прав группы компаний телеканала «112 Украина» и их передаче в управление АРМА (Национальное агентство Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений).

В случае удовлетворения такого ходатайства, АРМА (государственный орган) может назначить управителя для частного телеканала «112 Украина» либо продать его третьему лицу на торгах. То есть телеканал может быть принудительно и безвозвратно отнят у сегодняшнего собственника по политическим мотивам.

Эти действия имеют незаконный характер, являются рейдерством на самом высоком государственном уровне и представляют собой составы конкретных уголовных преступлений: злоупотребление властью и служебным положением, превышение полномочий работником правоохранительного органа, служебный подлог, злоупотребление влиянием (статьи 364, 365, 366, 369-2 УК Украины) и других.

Сегодня суд отказал СБУ и Офису генерального прокурора и не поддержал незаконное, политически мотивированное давление на независимый телеканал. Но то давление, которое сегодня ощущают на себе независимые от власти телеканалы, ощущает и судебная система.

Сложившаяся ситуация вызывает серьезные опасения, что эти попытки повторятся, и очередной судья под давлением президента Украины, Службы безопасности Украины, Офиса генерального прокурора уже не сможет вынести законное и правосудное решение.

«112 Украина» связывает попытку рейдерского захвата телеканала с намерением власти установить цензуру в стране накануне местных выборов. Канал утверждает, что это также давление Президента Зеленского на собственника канала — оппозиционного народного депутата Тараса Козака.

Как напоминает издание, уже больше года власть не может найти и наказать террористов, которые совершили обстрел здания телеканала из гранатомета. Власть даже не удосужилась хотя бы на словах осудить действия радикалов.

Канал «112 Украина» намерен обратиться в Совет Европы, Европейский парламент, организации защиты журналистов, посольства иностранных государств, а также в Международный редакционный совет с призывом обеспечить защиту свободы слова в Украине.

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