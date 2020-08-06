Депутат Дарья Володина о действиях чиновника МИД Украины: ГБР открыло уголовное производство

«Государственное бюро расследований открыло уголовное производство по статье 367 УК Украины по материалам обращения касательно удивительного послания к госслужащим о запрете даже упоминаний словосочетания „геноцид армян“ в преддверии дня памяти», об этом народный депутат Украины (фракция «Слуга народа») Дарья Володина сообщила на своей странице в соцсети, сообщает AnalitikaUA.net.

«Подписанту данного документа, товарищу Боднару, очередной привет, только теперь уже от правоохранительных органов. Никто не имеет права, во-первых, насаждать своё субъективное мнение всей стране, во-вторых использовать служебное положение с этой же целью, и в-третьих, занимать должность будучи абсолютно вредоносным элементом для репутации целого государства на международной арене», написала народный депутат Украины.

Как сообщалось ранее, Депутат Верховной Рады Дарья Володина раскритиковала Замглавы МИД Украины.

Как напоминает издание, Геноцид армян 1915 года (Armenian Genocide) является первым геноцидом ХХ века, и признан многими государствами мира.

Парламентами нескольких европейских стран приняты законы предусматривающие уголовную ответственность за отрицание Геноцида армян.

Геноцид армян признан авторитетными международными организациями: Совет Европы, Европарламент, Парламент Латинской Америки (Parlatino), Комиссией ООН по военным преступлениям и Подкомиссией ООН по предотвращению дискриминации и защите меньшинств.

В Украине Геноцид армян признан десятками районных, городских и областных советов, а также АР Крым. В Верховную Раду дважды вносились законопроекты о признании Геноцида армян. В столетнюю годовщину трагедии, Верховная Рада Украины почтила минутой молчания память жертв.

Армянская апостольская церковь причислила к лику святых жертв геноцида армян в Османской империи.

Ежегодно 24 апреля, в День памяти жертв Геноцида армян, сотни тысяч людей из Армении и диаспоры направляются шествием к мемориальному комплексу Цицернакаберд в Ереване, где возлагают цветы и вспоминают жертв страшной резни.