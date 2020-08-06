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Митрополит Антоний назвал важную причину дистанции между Богом и человеком

Александра Кудрявцева
06.08.20 18:35
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Митрополит Антоний назвал важную причину дистанции между Богом и человеком

Главное: Единственная причина душевных и физических страданий человека – отрыв себя от Бога. Приблизиться к Нему, можно только доверившись. Об этом рассказал митрополит УПЦ Антоний.

Детали: Единственное, что отдаляет человека от Бога – сознательный отказ от Его любви и гордость.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на сайт «Православная жизнь», об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич).

«Существует ли дистанция между человеком и Богом? Её нет.То есть она есть исключительно в нашей голове, в тех ошибочных установках, которые приняты нами за правило и ментально отдаляют нас от Творца. Мы ближе к Нему, чем думаем, чем можем себе представить. Более того, мы по своему естеству неотделимы от Него. Вечный Божественный импульс, заложенный в нас изначально, настолько же реален, осязаем, ощутим, как наше тело. Только всё чувствование происходит на другом уровне: не телесном, а духовном», - объяснил владыка.

Он подчеркнул, что единственная причина душевных и физических страданий человека – отрыв себя от Него, из-за чего страдают и душа, и тело.

«Человек ищет причину своей тоски, уныния, неудовлетворения, душевной и физической муки в чем угодно, обвиняет близких, чужих. Но все наши беды имеют один корень и повод: отделение творения от Творца, без Которого жизнь невозможна. Помочь себе можно лишь одним способом – дотянуться до Бога. Он невероятно близок и бесконечно далёк. Может потребоваться миг, а может и не хватить жизни и вечности на приближение к Нему», - сказал митрополит Антоний.

По его словам, «расстояние, отделяющее нас от Бога, в нашей голове и нашем сердце».

«Нам нужно отключить кнопку контроля в своей голове. Мы ничего не контролируем на самом деле. Всё хорошее происходит благодаря Божьим милостям и помощи. Он заботливо даёт нам необходимую информацию в нужный момент. Посылает нужных людей. Защищает от напастей и решает проблемы. Если, конечно же, пустить Его в нашу жизнь. Отключение контроля – это не шаг к безразличию и попустительству, это шаг к доверию Богу. В жизни нет мелочей. Каждый миг, действие, мысль учат смирению и доверию. Сознательное принятие Его воли и Промысла – шаг навстречу Богу, шанс дотянуться до Него», - заключил митрополит Антоний.

В тему: Митрополит Антоний рассказал, в чем главная особенность взаимодействия Церкви и культуры.

Тэги: Митрополит Антоний (Паканич), новости православия, УПЦ

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