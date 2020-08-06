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В Херсоне маленькая девочка выпала из окна, опершись на москитку

Александр Панько
06.08.20 16:27
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В Херсоне маленькая девочка выпала из окна, опершись на москитку

Главное: В Херсоне из окна второго этажа выпала двухлетняя девочка, опершись на москитную сетку. К счастью, серьезных травм удалось избежать.

Детали: В Херсоне двухлетняя девочка оперлась на москитную сетку и выпал из окна второго этажа. Инцидент произошел в частном доме Днепровского района города, сообщает полиция Херсонской области.

Как отметили в ведомстве, ребенок получил травмы головы и живота. Сейчас ее жизни ничего не угрожает.

Мама девочки рассказала, что отвлеклась на несколько минут, а в это время дочь забралась на стул, с него — на стол, а потом на подоконник. Облокотившись на москитную сетку, ребенок выпал из окна и травмировался.

«После изучения ситуации в семье будет приниматься решение о привлечении матери к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по уходу за ребенком», — отметили в полиции.

Правоохранители дали родителям несколько советов, чтобы подобные случаи не повторялись:

— не оставлять маленьких детей без присмотра;

— не позволять детям сидеть и играть на подоконнике;

— не ставить у окон мебель, чтобы ребенок не смог залезть на подоконник;

— установить замки, фиксаторы, которые не позволят открыть окно.

В тему: В начале февраля 2019 года в Киеве ребенок выпал с шестого этажа и чудом выжил.

2 мая минувшего года вечером в одном из общежитий Житомира произошло ЧП: с балкона девятого этажа выпал ребенок. К счастью он остался жив.

4 августа нынешнего года в одном из районов Одессы произошло ЧП. 24-летняя женщина выбросилась из окна 11 этажа и чудом выжила.

Тэги: общество, происшествие, Херсон, ребенок, ЧП, новости Украины, москитная сетка

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