В Херсоне маленькая девочка выпала из окна, опершись на москитку

Главное: В Херсоне из окна второго этажа выпала двухлетняя девочка, опершись на москитную сетку. К счастью, серьезных травм удалось избежать.

Детали: В Херсоне двухлетняя девочка оперлась на москитную сетку и выпал из окна второго этажа. Инцидент произошел в частном доме Днепровского района города, сообщает полиция Херсонской области.

Как отметили в ведомстве, ребенок получил травмы головы и живота. Сейчас ее жизни ничего не угрожает.

Мама девочки рассказала, что отвлеклась на несколько минут, а в это время дочь забралась на стул, с него — на стол, а потом на подоконник. Облокотившись на москитную сетку, ребенок выпал из окна и травмировался.

«После изучения ситуации в семье будет приниматься решение о привлечении матери к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по уходу за ребенком», — отметили в полиции.

Правоохранители дали родителям несколько советов, чтобы подобные случаи не повторялись:

— не оставлять маленьких детей без присмотра;

— не позволять детям сидеть и играть на подоконнике;

— не ставить у окон мебель, чтобы ребенок не смог залезть на подоконник;

— установить замки, фиксаторы, которые не позволят открыть окно.

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