В Николаевском порту хранили селитры больше, чем рвануло в Бейруте

Главное: В Николаевском морском торговом порту с 2018 года хранилось 3,2 тонны аммиачной селитры. В самом порту утверждают, что в прошлом году ее вывезли.

Детали: С 2018 года в порту Николаева может храниться 3,2 тонн просроченной аммиачной селитры, которые были арестованы. Это значительно больше, чем взорвалось в порту Бейрута. Об этом пишет в своем Telegram-канале бывший главный военный прокурор Анатолий Матиос.

По его данным, 18 сентября 2018 года судно «Тузла» с 3,2 тоннами «просроченной» селитры зашло в Николаевский морской порт на 12 причал, груз был арестован.

«А мне вот интересно — селитра до сих пор там? А, может, непонятный Арахамия уже со вчерашнего дня проверяет этот украинский порт? 3 тысячи 200 тонн — это больше чем 2,750 тонн нитрата аммония, который взорвался в Бейруте», — написал Матиос.

Он напомнил также ситуацию на Кипре, где было обнаружено аммиачную селитру, которую «Хезболла» часто использует в качестве взрывчатого вещества. Селитру утилизировали и отчитались об этом официально.

Из открытых источников известно, что грузовое судно «Тузла» ходит под флагом о.Кука. В судебном реестре можно найти информацию «груз селитры аммиачной (нитрат аммония по коду УКТВЭД 3102309000) в количестве 3235,5 тонн производства АО „КазАзот“ (Республика Казахстан), который 18 сентября 2018 года был перемещен на территорию Украины в зоне деятельности Николаевской таможни ГФС в адрес ООО „Алет Трейдинг“ и который хранится на территории 12 причала Николаевского морского торгового порта».

В пресс-службе порта подтвердили, что на территории действительно хранилась аммиачная селитра, которая была завезена в 2018 году. Ее вывоз был завершен в начале 2019 года.

Остатки груза аммиачной селитры в порту отсутствуют.

Начальник отдела обработки информации учета грузов, службы безопасности мореплавания и экологической безопасности николаевского управления АМПУ Сергей Пустовой также завил, что в Николаевском морском торговом порту не хранится 3 400 тонн аммиачной селитры.

В тему: Вечером 4 августа 2020 года в столице Ливана Бейруте прогремели два мощных взрыва. Практически сразу стало известно о десятках погибших и тысячах пострадавших.

Как выяснилось позже, судно, которое могло стать причиной взрыва в столице Ливана, принадлежало гражданину России. Среди его экипажа были в том числе и украинцы.

5 августа стало известно, что в результате взрыва 300 тыс. человек остались без жилья. Общий ущерб составил до $5 млрд.

По предварительным расчетам, сила взрыва в порту Бейрута была эквивалентна детонации 1500 т тротила. В соцсетях опубликованы апокалиптичные фотографии места взрыва, снятые из космоса до и после него.